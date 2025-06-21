Россия ударила по Украине ракетами и дронами: силы ПВО обезвредили 260 из 280 средств воздушного нападения

В ночь на 21 июня Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг задействовал 280 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 260 из них: сбито 145 БпЛА и ракет, еще 115 средств поражения не достигли целей, в частности из-за действия РЭБ.

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Последствия российской атаки зафиксированы в нескольких локациях, основной удар пришелся на Кременчуг на Полтавщине. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Очередную массированную ночную атаку враг начал около 20:00 накануне, 20 июня. На этот раз к дронам, которые Россия запускает ежедневно, добавились ракеты различных типов.

Так, в общем захватчики запустили 280 средств воздушного нападения, в частности:

272 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов (запускались из районов российских Брянска, Приморско-Ахтарска, Курска, Орла, Миллерово, Шаталова, а также с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму);

2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской области РФ);

4 крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря);

2 крылатые ракеты "Искандер-К" (из Белгородской области РФ).

Основным направлением удара стал город Кременчуг на Полтавщине.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10.00 противовоздушной обороне удалось обезвредить 260 средств воздушного нападения противника: 145 – сбито огневыми средствами, 115 – локционно потеряны.

Так, защитники обезвредили:

140 вражеских БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов сбито огневыми средствами, 112 — локационно потеряны/подавлены РЭБ;

3 крылатые ракеты "Калібр" (1 – локационно потеряна);

1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" ( 1 1 локационно потеряна);

1 крылатая ракета "Іскандер-К" (1 – локационно потеряна).

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в Кременчуге Полтавской обл., падение сбитых обломков в 3-х локациях", – отметили в Воздушных силах.

Как сообщили в Военно-морских силах ВСУ, во время ночной атаки по меньшей мере 10 "Шахедов" сбили военные моряки.

Напомним, ночью 21 июня РФ ударила по Кременчугу "Шахедами" и ракетами. В городе прогремела серия взрывов. Уже утром в Полтавской ОВА рассказали, что под ударом ночью оказалась критическая инфраструктура, пострадал минимум один человек.

Перед тем Россия атаковала этот город на Полтавщине в ночь на воскресенье, 15 июня. Как и минувшей ночью, тогда на город также сначала летели "Шахеды", а затем – различные типы ракет.

Вследствие вражеских ударов 15 июня на территории Кременчугской общины зафиксировано попадание по объектам энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры. Также был поврежден частный жилой дом, автомобиль и линия электропередачи.

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