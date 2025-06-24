Россия атаковала Харьков дронами: есть попадания, пострадали три человека. Видео

В ночь на вторник, 24 июня, российские захватчики массированно атаковали Харьков ударными беспилотниками. Целью врага в этот раз стали Немышлянский и Салтовский районы города. Три человека пострадали.

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Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. Харьковская областная прокуратура опубликовала видео с последствиями попадания российского дрона "Герань-2" в двух районах.

В городе прогремела серия взрывов, под прицелом была гражданская инфраструктура. Предварительно, один из прилетов произошел в частном секторе, вблизи больницы в Немышлянском районе. Вследствие этого в ближайших зданиях выбиты стекла.

Под атакой вражеских беспилотников также было гражданское предприятие в Салтовском районе. Там вспыхнул пожар.

"По предварительной информации, этой ночью враг выпустил по городу 7 "Шахедов". Один упал, не разорвавшись, остальные поразили три локации – две из них находятся в частном секторе Немышлянского района, и одно гражданское предприятие в Салтовском", – написал Терехов.

Как сообщал OBOZ.UA, под ударом врага этой ночью также была Сумщина. Российские оккупационные войска массированно атаковали село в Верхнесыроватской общине Сумской области ударными БПЛА. Три человека погибли, среди них 8-летний мальчик.

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