Оккупанты ударили по Херсону: пострадали шесть человек. Фото

Оккупационные войска России утром 24 июня из артиллерийского вооружения обстреляли Корабельный район Херсона. В результате действий агрессора пострадали шесть человек.

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Под вражеский удар попал троллейбус. О деталях военного преступления РФ сообщили в Херсонской областной военной администрации.

Отмечается, что враг совершил обстрел около 07:20. В Корабельном районе пострадали 62-летний мужчина и 52-летняя женщина. Они получили контузию, минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, осколочные ранения. Обоих доставили в больницу.

Впоследствии госпитализировали еще двух пострадавших, которые на момент вражеского удара были в квартире. У женщины 66 лет и 83-летнего мужчины – контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, осколочные ранения.

По состоянию на 09:07 количество пострадавших в Херсоне возросло до шести. К врачам обратился 59-летний херсонец с осколочным ранением локтя – его госпитализировали. Кроме него, женщина 40 лет получила контузию – медики оказали ей необходимую помощь, дальше она будет лечиться амбулаторно.

По данным ОВА, под утренний вражеский обстрел в Корабельном районе попал троллейбус. В транспорте повреждено заднее стекло. К счастью, водитель и пассажиры не травмировались.

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, войска РФ обстреляли Херсон из артиллерии.

Часть пострадавших во время атаки находилась на улице, другая – в собственных домах.

"Прокуроры вместе со следователями продолжают документировать военные преступления, совершенные военными ВС РФ", – отметили в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты ударом с дрона убили работника "Херсоноблэнерго", который выполнял восстановительные работы после предыдущего обстрела. В частности, жертвой агрессора стал 38-летний электрослесарь службы подстанций Алексей Бевза, у него остались жена и дочь.

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