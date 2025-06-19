Без отца осталась дочь: оккупанты на Херсонщине убили энергетика, который проводил восстановительные работы

В Херсонской области погиб работник энергетической отрасли – 38-летний Алексей Бевза, электрослесарь службы подстанций. Его не стало в результате дроновой атаки войск государства-агрессора.

Видео дня

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Министерства энергетики Украины в четверг, 19 июня. Бевза работал в "Херсоноблэнерго".

Во время удара вражеского беспилотника энергетик выполнял служебные обязанности – восстановительные работы после предыдущего обстрела оккупационных войск России.

"Алексей выполнял восстановительные работы после предыдущего обстрела. У него остались жена и дочь. Министерство энергетики Украины выражает искренние соболезнования семье погибшего. Россия снова совершила военное преступление, целенаправленно атаковав гражданского работника!" – сказано в сообщении ведомства.

В "Херсоноблэнерго" выразили соболезнования родным погибшего энергетика.

"С глубокой скорбью сообщаем, что при исполнении служебных обязанностей в результате вражеской атаки беспилотника погиб наш коллега, 38-летний Бевза Алексей Николаевич, электрослесарь службы подстанций. Коллектив общества выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах...", – отметили в АО.

Накануне стало известно, что на войне во время выполнения боевых задач погиб молодой военнослужащий Николай Топал из Николаевской области. Защитнику навеки осталось 30 лет.

Также сообщалось, что в борьбе против российских захватчиков погиб командир роты Виктор Антонив из Николаева. Он был одним из основателей областной стражи, а осенью 2023 года присоединился к Национальной гвардии Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковском направлении погиб Виталий ("Турист") Карвацкий - воин Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ, который был оператором FPV-дронов. Его сердце перестало биться 11 июня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!