"Очень любил жизнь": на фронте погиб командир роты из Николаева Виктор Антонив. Фото

В понедельник, 17 марта, в борьбе против российских захватчиков погиб командир роты Виктор Антонив. Он был одним из основателей Николаевской областной варты, а с осени 2023 года присоединился к Национальной гвардии Украины.

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В последнее время воин выполнял боевые задания под Харьковом, в составе 15-й бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг". Об этом сообщили в Telegram-канале "Николаевская областная варта".

С первых дней полномасштабной войны Антонив стал одним из основателей Николаевской областной варты, был заместителем директора по военной подготовке, а впоследствии занял должность заместителя командира ДФТГ №1. Он отвечал за физическую и боевую подготовку добровольцев, помогая получить им боевые профессиональные навыки.

"Именно на него руководитель Варты возложил наиболее ответственную задачу: физическая подготовка, боевая подготовка. Все то, что делает из обычных гражданских людей настоящих бойцов, готовых к защите своей страны", – говорится в сообщении.

Его дисциплина и преданность делу позволили сотням присоединившихся к ВСУ бойцов получить необходимые навыки для эффективной защиты страны. Осенью 2023 года он вместе с двумя десятками собратьев мобилизовался в Национальную гвардию, воевал на Херсонском направлении, а позже — в составе 15-й бригады "Кара-Даг" под Харьковом.

В 2024 году Виктор получил офицерское звание и стал командиром роты.

"Виктор был очень харизматичным, ответственным человеком, настоящим командиром. [...] А еще он был добрым, веселым, энергичным и очень любил жизнь. Такой он останется в наших сердцах навсегда! Почивай, брат. Мы будем помнить о тебе! Наше глубокое соболезнование родным и близким..." – написали товарищи Виктора.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб военнослужащий Андрей Красий из Ивано-Франковской области. Он воевал против врага с начала полномасштабной войны, в последнее время выполнял боевые задания на Курщине.

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