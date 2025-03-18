Отдал жизнь за Украину: в результате удара FPV-дрона на Курщине погиб защитник с Прикарпатья. Фото

В боях за Украину погиб военнослужащий Андрей Красий с Ивано-Франковской области. Он воевал против врага с начала полномасштабной войны, в последнее время выполнял боевые задания на Курщине.

Видео дня

Защитнику навеки осталось 38 лет. О потере известили в Калушской городской территориальной громаде.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя. Низкий поклон и безграничная благодарность воину за жертвенный подвиг во имя Украины. Вечная память и слава!" – говорится в сообщении.

Андрей Красий, 1986 года рождения, был родом из села Копанки Калушского района Прикарпатья.

Нв защиту родной страны мужчина встал в первые дни полномасштабного российского вторжения – 18 марта 2022 года. Он служил водителем 3-го десантно-штурмового отделения и взвода 7-й десантно-штурмовой роты 2-го ДШБ одной из воинских частей.

Верный военной присяге, мужественно исполняя воинский долг, солдат Андрей Красий погиб 12 марта 2025 года в результате удара вражеского FPV-дрона в Курской области РФ.

"Сердце разрывается в куски. Как это, брат? Я не могу поверить… Человек, который поддерживал и, как бы не было трудно, говорил: "Хрустик, да живи ты на полную эту жизнь, не откладывай ее на потом, потому что потом может и не наступить". Спасибо тебе, брат, за все! Ты наш Герой, который теперь будет охранять с небес!" – написала сестра погибшего воина.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении фронта погиб 26-летний воин Олег Ивахнюк из села Голынь Калушского района Ивано-Франковщины. Он служил стрелком-снайпером механизированного отделения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!