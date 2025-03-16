Мужественно исполнял воинский долг: на Донетчине погиб снайпер Олег Ивахнюк с Ивано-Франковщины. Фото

В боях на восточном направлении фронта погиб молодой воин Олег Ивахнюх из Ивано-Франковской области. Он служил стрелком-снайпером механизированного отделения.

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Защитнику навеки осталось 26 лет. О потере сообщил Калушский городской совет.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя. В молитве и скорби склоняем головы. Низкий поклон и глубокая благодарность храброму воину за жертвенность во имя Украины! Вечная память и слава Герою", – отметили в громаде.

Олег Ярославович Ивахнюк, 1998 года рождения, был родом из села Голынь Калушского района. К борьбе за независимость Украины он приступил в мае 2023-го.

Мужчина достойно и преданно служил стрелком-снайпером механизированного отделения в рядах одной из механизированных рот ВСУ. Верный военной присяге, мужественно исполняя воинский долг в бою за Украину, солдат Олег Ивахнюк погиб 1 марта 2025 года н Донетчине в результате штурмовых действий врага.

"Он был мужественным воином и честным патриотом родного государства, бросившимся в бой за друзей своих, отдав жизнь. Будем всегда помнить его подвиг и молиться о покое души. Вечная память и слава Герою!" – добавили в Калушской РВА.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 марта в Калуше провели в последний путь 25-летнего защитника Николая Стрельчука, скончавшегося в результате острой сердечной недостаточности во время службы на Донетчине. Он был инспектором пограничной службы 3-й категории и помощником гранатометчика комендатуры быстрого реагирования.

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