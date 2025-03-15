Мечтал создать семью: в Калуше провели в последний путь Героя Николая Стрельчука. Фото

Украина продолжает терять своих Героев на несправедливой войне. В субботу, 15 марта, Калушская громада провела в последний путь Николая Стрельчука. Мужчина так и не успел создать семью, о которой очень мечтал.

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Об этом сообщили в городском совете. К большому сожалению, 9 марта 2025 года в Донецкой области защитник умер в результате острой сердечной недостаточности.

"Сегодня Героя похоронили на Аллее Славы городского кладбища. Память о его борьбе будет жить в сердцах каждого из нас. Спасибо Воину за защиту Украины. Искренние соболезнования родным. Вечная память и слава Герою Николаю Стрельчуку!" – говорится в сообщении.

Что известно о погибшем Герое

Николай Стрельчук родился 3 декабря 1999 в Калуше. Здесь проходило его детство. Учился в лицее №1. Николай очень любил рисовать, поэтому после окончания школы поступил в Ивано-Франковское высшее художественное училище №3, где учился резьба по дереву.

Впоследствии работал на стройках в Ивано-Франковске и Львове. Был чутким и внимательным, всегда старался помогать и поддерживать свою мать и сестру. Очень любил своих племянников, проводил с ними много времени. Своих детей у мужчины не было, однако он мечтал создать семью.

На защиту Украины Николай Стрельчук стал в августе 2023 года. Самоотверженно служил инспектором пограничной службы 3-й категории – помощником гранатометчика второго отделения инспекторов пограничной службы первого пограничного залога второго отдела пограничной службы первой пограничной комендатуры быстрого реагирования одной из воинских частей.

Каждый день мы продолжаем терять своих героев на войне с террористами. Во вторник, 11 марта, Сумская община, склонив головы в трауре, с цветами и флагами провела в последний земной путь храброго защитника Евгения Агейкина.

На следующий день, в среду, 13 марта, пришло печальное известие из Донбасса. Там погиб украинский военный Антон Пшеничный из временно оккупированного Бердянска. Муж всегда занимал активную гражданскую позицию и не мог не пойти защищать свою Родину.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину, отдал жизнь защитник из Запорожской области Никита Китиков. Он принял последнее сражение, освобождая родной край на Запорожском направлении.

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