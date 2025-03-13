С цветами и флагами: в Сумах провели в последний путь 38-летнего солдата Евгения Агейкина. Видео

Украина продолжает терять своих Героев на войне с террористами. Во вторник, 11 марта, Сумская община, склонив головы в трауре, с цветами и флагами провела в последний земной путь храброго защитника Евгения Агейкина.

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Об этом сообщили местные СМИ. Мужчине было всего 38 лет. У него остались родители, жена и дети. Похоронили воина на Аллее Славы Барановского кладбища в Сумах.

"Во вторник, 11 марта, Сумская громада провела в последний земной путь храброго защитника Родины, 38-летнего солдата. Вечная память и слава защитнику Украины", – говорится в сообщении.

Евгений был водителем механизированной роты механизированного батальона. Он долго считался пропавшим без вести. Родные надеялись, что мужчина находится в плену. Но их надежды были напрасны.

Военный погиб еще 30 ноября 2023 года в результате стрелкового боя вблизи Малой Токмачки Запорожской области.

Отпевали воина в Свято-Георгиевском храме. Проститься с защитником пришли и его коллеги. В гражданской жизни мужчина работал на заводе в городе Сумы.

Ранее сообщалось, что в Запорожском направлении в боях против российских захватчиков погиб украинский защитник Артем Олеленко. Он являлся оператором взвода беспилотных авиационных комплексов роты огневой поддержки.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину, отдал жизнь защитник из Запорожской области Никита Китиков. Он принял последнее сражение, освобождая родной край на Запорожском направлении.

Напомним, накануне стало известно, что на фронте погиб известный волонтер из Авдеевки Алексей Савкевич. Знавшие погибшего вспоминают о нем как о мужчине с большим сердцем, который помогал, защищал и поддерживал культурную жизнь в своем родном городе.

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