'Целый мир ушел вместе с ним': на фронте погиб известный волонтер из Авдеевки Алексей Савкевич. Фото

На фронте погиб известный волонтер родом из Авдеевки Алексей Савкевич. Человек с большим сердцем, который помогал, защищал и поддерживал культурную жизнь в своем родном городе.

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О потере сообщили супруга Светлана Савкевич и журналистка Вера Хоменко в Facebook. На войне Алексей получил позывной "Маэстро".

"Моего любимого мужа, Алексея Савкевича, больше с нами нет. У меня нет сил сейчас что-то писать. Я благодарю всех за сочувствие, поддержку и помощь. Знаю, что вы все его будете помнить. Эта треклятая война отбирает у нас самых дорогих. Целый мир ушел вместе с ним", – написала жена погибшего воина.

По словам журналистки Веры Хоменко, Алексей Савкевич с начала полномасштабного вторжения России не покинул родной край. В качестве волонтера на собственном автомобиле проводил эвакуацию людей, передавал в самые отдаленные уголки Авдеевки продукты питания.

Мужчина был очень творческим человеком, занимался спортом, хорошо знал английский язык. Поддерживал инициативы молодежи, благодаря его идеям и целеустремленности культурная жизнь Авдеевки бурлила, "вместе с ним наш город расцветал".

"Он мог работать кем угодно, отсиживаясь в офисе в спокойном регионе Украины, но не стал. А стал в ряды Вооруженных сил. Трудно подбирать слова… Большой кусок моей души умер вместе с ним. Но мы не имеем права отчаяться!" – написала Вера Хоменко.

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Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 8 марта погиб морской пехотинец Денис Гура из Львовской области. Его жизнь оборвалась при выполнении боевого задания в Херсонской области. У мужчины осталась дочь.

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