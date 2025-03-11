'Очень хотел лучшей жизни для всех': в боях на Херсонщине погиб защитник со Львовщины, ушедший на фронт добровольцем. Фото

Защищая Украину, погиб морской пехотинец Денис Гура из Львовской области. Его жизнь оборвалась в ночь на 8 марта во время выполнения боевого задания на Херсонщине.

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У Героя осталась дочь. О потере известила Судововишнянская территориальная громада.

Денис Романович Гура был родом из города Судовая Вишня Яворивского района. Жил во Львове, был активистом, некоторое время работал в ГП НЭК "Укрэнерго" Западной энергосистемы.

Дядя морпеха Владимир Колесников отметил, что его племянник с первых дней полномасштабного российского вторжения присоединился добровольцем к защите Украины. Он был яростен в своих убеждениях и не имел страха на поступки, чтобы их отстаивать. Неоднократно раненый, но неутомимый и несокрушимый воин всегда возвращался на передовую.

"Очень хотел жить, и очень хотел лучшей жизни, будущей для всех нас, для своей семьи, для дочери Кристинки, для общества, страны. Прожил жизнь достойную и ушел из нее достойно, как воин. На щите, Брат, возвращаешься в родительский дом. Света будет в веках память о тебе, Денис, и о подвиге твоем ради будущего украинского народа", – добавил родственник Героя.

О дате и времени прощания с защитником будет сообщено дополнительно.

"Он был достойным и умелым бойцом. Но смерть на войне, к сожалению, часто выбирает самых достойных... Выражаем глубокие и искренние соболезнования по поводу тяжелой потери родным, близким, друзьям и побратимам. Пусть Господь примет воина Дениса в свои объятия и дарит ему вечный покой", – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб 35-летний воин 95-й ОДШБр Захар Палий со Львова, который в гражданской жизни был врачом-ветеринаром. Он присоединился к войску с первых дней полномасштабной войны, сражался во многих горячих точках, за отданную службу получил ряд наград.

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