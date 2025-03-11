Без отца остался сын: в боях на Курщине погиб защитник из Винницкой области. Фото

Украина продолжает терять своих Героев, в бою погиб военный из Винницкой области Александр Глухенький. Защитник отдал свою жизнь во время выполнения боевой задачи в Курской области.

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Об этом сообщили Винницкий городской совет и председатель Липовецкого территориального общества. У Александра остались жена Оксана и сын Дениска.

Александр Глухенький пошел защищать свою страну летом 2024 года. После военной подготовки в Польше и Литве нес военную службу в 1-й штурмовой роте 118-й отдельной механизированной бригады в должности оператора-огнеметчика. Был старшим солдатом.

Родился мужчина 22 ноября 1983 года в селе Лозовата Винницкого района. После окончания школы выучился на тракториста-машиниста. Жил и работал в Виннице.

По словам родных, Александр имел немало увлечений, среди которых волейбол, нумизматика, изготовление ножей. Мужчина был дружелюбным человеком и всегда шел на помощь.

Герой погиб 6 марта в Курщине, ему навсегда осталось 41.

"11 марта наш Защитник вернется в родную деревню, в которой родился и рос. 12 марта Чин похорон будут вершить священники украинских церквей. Прощание с земляком состоится в 11.00 в с. Лозувата", – говорится в сообщении.

Напомним, в селе Свидивок Черкасской области простились с защитником Украины Сергеем Перевалой. Мужчина отдал свою жизнь, защищая родную землю от российского агрессора, на Харьковском направлении. Герою было всего 44 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях близ Волчанска Харьковской области погиб 27-летний чемпион Украины по легкой атлетике и спортивному ориентированию Орест Малованюк. Герой успел пройти через самые горячие точки войны. Уроженец Буковины был лейтенантом Государственной пограничной службы и командиром разведывательной группы "Гарт".

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