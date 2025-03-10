Без отца остались двое детей: в Черкасской области попрощались с защитником, погибшим на Харьковщине. Фото

В селе Свидивок Черкасской области состоялось прощание с защитником Украины Сергеем Перевалой. Он отдал свою жизнь, защищая родную землю от российских окупантов, на Харьковском направлении.

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Герою было всего 44 года. Об этом сообщила прессслужба "Черкассыводоканала".

""Черкассыводоканал" в скорби… Сегодня мы простились с нашим коллегой, другом, Героем – Перевалом Сергеем Ивановичем", – говорится в сообщении.

До полномасштабного вторжения Сергей Иванович более 25 лет работал сторожем на Днепровской водоочистной станции. Его коллеги вспоминают как ответственного, доброго и отзывчивого человека. В апреле 2024 года он принял решение уйти на фронт, чтобы защищать страну.

Провести воина в последний путь пришли родные, друзья, собратья и односельчане. У Героя осталось двое детей.

Коллектив КП "Черкассыводоканал", где Сергей Перевала работал долгие годы, выразил искренние соболезнования родным и близким, отметив, что это большая потеря для всего общества.

"Мы помним. Мы ценим Ваш подвиг. Герои не умирают!" – отметили в пресс-службе.

Напомним, на Харьковском направлении фронта погиб воин Николай Семикопный из Винницкой области. Он был пулеметчиком в рядах 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях у Волчанска погиб 27-летний чемпион Украины по легкой атлетике и спортивной ориентировке Орест Малованюк (позывной "Тайпан"), который успел пройти из-за самых горячих точек войны. Уроженец Буковины был лейтенантом Государственной пограничной службы и командиром разведывательной группы "Гарт".

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