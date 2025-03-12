Ему навсегда будет 29: в боях за Украину погиб защитник из Запорожской области. Фото

Защищая Украину, отдал жизнь защитник из Запорожской области Никита Китиков. Он принял последнее сражение, освобождая родной край на Запорожском направлении.

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Воина, которому исполнялось 29 лет, дома ждала семья. О потере рассказали в Новониколаевском поселковом совете.

"Страшная война без сожаления унесла еще одну жизнь нашего защитника, отважного воина, мужественного бойца, защищавшего украинское государство от российского оккупанта. Китиков (Кондратенко) Никита Алексеевич, 1996 года рождения, погиб на Запорожском направлении, в результате минометного обстрела вражеских войск", – говорится в сообщении.

Когда погиб Герой, на его малой родине не уточнили. Вместе с тем уведомили, что в последний путь Никиту Китикова провели в Новониколаевке накануне, 11 марта.

"Украинские защитники потеряли отличного бойца, способного быстро оценивать ситуацию, предусматривать риски, мотивировать собратьев и поддерживать их моральный дух. Семья Никиты осталась без любящего отца, сына и любимого мужчины… Вечная память и слава украинскому воину, который защищал Родину и каждого из нас! Выражаем искренние соболезнования семье павшего Героя. Скорбим вместе с родными, низко склоняем головы в скорби. Пусть душа погибшего воина обретет вечный покой", – отметили в Новониколаевском поселковом совете.

Напомним, накануне стало известно, что на фронте погиб известный волонтер из Авдеевки Алексей Савкевич. Знавшие погибшего вспоминают о нем как о мужчине с большим сердцем, который помогал, защищал и поддерживал культурную жизнь в своем родном городе.

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