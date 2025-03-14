Всегда занимал активную гражданскую позицию: на Донбассе погиб Антон Пшеничный из Бердянска. Фото

В среду, 13 марта, на Донбассе погиб украинский военный Антон Пшеничный из временно оккупированного Бердянска. Мужчина всегда занимал активную гражданскую позицию и не мог не пойти защищать свою Родину.

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Об этом сообщили собратья военного. Отмечается, что Герой погиб во время выполнения боевого задания на Торецком направлении.

"Антон всегда имел активную гражданскую позицию и был известен в Бердянске благодаря своей деятельности в составе "Сармат TV" – он был одним из основателей. 18 марта ему должно было исполниться 31 год", – говорится в сообщении издания "Бердянск 24".

Прощание с Антоном Пшеничным состоится в Киеве 18 марта.

Что известно о Герое

Известно, что Антон Пшеничный служил в полку спецназначения "Сафари", штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють". У него был позывной "Гомер".

Антон всегда имел активную гражданскую позицию и был известен в Бердянске благодаря своей деятельности.

В октябре 2020 года Антон Пшеничный был избран депутатом Бердянского горсовета, но уже в декабре того же года, в знак протеста, по собственной инициативе составил мандат из-за того, что этот орган оказался подконтрольным нардепу от ОПЗЖ Александру Пономареву, который позже был обвинен в сотрудничестве с россиянами.

Украина ежедневно продолжает терять своих Героев на войне с террористами. Во вторник, 11 марта, Сумская община, склонив головы в трауре, с цветами и флагами провела в последний земной путь храброго защитника Евгения Агейкина.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину, отдал жизнь защитник из Запорожской области Никита Китиков. Он принял последнее сражение, освобождая родной край на Запорожском направлении.

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