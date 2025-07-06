Защитники неба обезвредили 117 БПЛА, в результате атаки РФ есть попадания в 19 локациях – Воздушные силы

Силы обороны в ночь на 6 июля отбили воздушную атаку РФ на мирные города Украины, обезвредив 117 разного типа беспилотников. В целом же страна-агрессор применила 161 средство нападения.

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Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. По данным военных, зафиксировано попадание вражеских целей в 19 локациях, падение сбитых (обломки) – на двух локациях.

Очередная российская атака началась с 20:30 минувших суток. С тех пор россияне атаковали украинские города четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области РФ. Кроме этого, запустили 157 беспилотников (ударных типа Shahed и имитационных) с направлений: Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск в РФ, а также Гвардейское, мыс Чауда временно оккупированного Крыма.

По состоянию на 08:30 воскресенья украинской противовоздушной обороной обезврежено 117 вражеских БПЛА на севере, востоке, юге и в центре страны. Из них 98 дронов были сбиты огневыми средствами поражения, а 19 – локально потеряны/подавлены РЭБ.

В Воздушных силах отметили, что вражеская атака продолжалась – с утра новые группы "Шахедов" заходили в воздушное пространство Украины с северного направления, в ряде областей объявлялась тревога.

На Киевщине под ударом российских БПЛА оказался Вышгородский район. Там зафиксированы разрушения и пожары в промышленном и жилом секторе, из-за действий агрессора пострадали четыре человека.

В Запорожье и Запорожском районе из-за дроновую атаку РФ получили повреждения дома, частное предприятие, складские помещения и сельхозтехника на фермерских хозяйствах, на местах поражения вспыхнуло несколько пожаров, пострадала пожилая женщина.

Враг также массированно атаковал дронами Харьков, в частности Шевченковский и Новобаварский районы города. Из-за действий РФ пострадали два человека, в том числе младенец.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 июля защитники неба обезвредили 292 из 322 российских беспилотников. При этом были зафиксированы попадания средств воздушного нападения врага в четырех локациях, а падение сбитых (обломки) – на шести локациях.

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