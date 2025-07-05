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Защитники неба обезвредили 292 из 322 беспилотников, которыми Россия атаковала Украину

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
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Защитники неба обезвредили 292 из 322 беспилотников, которыми Россия атаковала Украину

В ночь на 5 июля Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг задействовал 322 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 292 из них: сбить удалось 157 БпЛА, еще 135 дронов были локационно потеряны.

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В ряде локаций зафиксированы последствия вражеской атаки. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ночь дронового террора россияне начали с 20:00 4 июля. В течение ночи противник атаковал 322 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений российских городов Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово.

Основное направление удара на этот раз – Хмельницкая область, город Староконстантинов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Защитники неба обезвредили 292 из 322 беспилотников, которыми Россия атаковала Украину

"По состоянию на 09:30 противовоздушной обороной обезврежено 292 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотники других типов). 157 – сбиты огневыми средствами поражения, 135 – локально потеряны/подавлены РЭБ. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 4 локациях, падение сбитых (обломки) на 6 локациях", – отметили в Воздушных силах.

Последствия вражеского террора снова зафиксировано на Днепропетровщине, где в течение ночи защитники неба сбили по меньшей мере 5 вражеских дронов.

"Из-за атаки в Днепровском районе пострадали три человека – две женщины и мужчина. Изуродованы 5 дачных домов. Никопольщина страдала от атак БпЛА и артиллерией. Агрессор попал по райцентру, Мировской, Марганецкой, Покровской громадах. Пострадал мужчина 43 лет. Он на амбулаторном лечении. Повреждены инфраструктура, сельскохозяйственное предприятие, частный дом, хозяйственная постройка, парикмахерская, авто", – рассказал начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Он добавил, что россияне били дронами также по Межевской и Славянской громадах, там в результате вражеских атак горела пшеница, также поврежден автомобиль.

Защитники неба обезвредили 292 из 322 беспилотников, которыми Россия атаковала Украину
Защитники неба обезвредили 292 из 322 беспилотников, которыми Россия атаковала Украину
Защитники неба обезвредили 292 из 322 беспилотников, которыми Россия атаковала Украину
Защитники неба обезвредили 292 из 322 беспилотников, которыми Россия атаковала Украину

Над Николаевщиной силы ПВО уничтожили восемь вражеских ударных дронов. Там обошлось без пострадавших. В результате падения обломков в Николаевском районе вспыхнула сухая трава и кустарники. Пожар, заявил начальник Николаевской ОГА Виталий Ким, удалось оперативно ликвидировать.

Напомним, накануне российские войска установили новый антирекорд: во время воздушной атаки они запустили по Украине 550 средств воздушного нападения, около 330 из них – ударные дроны типа "Шахед". По оценкам Воздушных сил, это максимальное количество "Шахедов", задействованное во время одной атаки.

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