Защитники неба обезвредили 292 из 322 беспилотников, которыми Россия атаковала Украину

В ночь на 5 июля Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг задействовал 322 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 292 из них: сбить удалось 157 БпЛА, еще 135 дронов были локационно потеряны.

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В ряде локаций зафиксированы последствия вражеской атаки. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ночь дронового террора россияне начали с 20:00 4 июля. В течение ночи противник атаковал 322 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений российских городов Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово.

Основное направление удара на этот раз – Хмельницкая область, город Староконстантинов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09:30 противовоздушной обороной обезврежено 292 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотники других типов). 157 – сбиты огневыми средствами поражения, 135 – локально потеряны/подавлены РЭБ. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 4 локациях, падение сбитых (обломки) на 6 локациях", – отметили в Воздушных силах.

Последствия вражеского террора снова зафиксировано на Днепропетровщине, где в течение ночи защитники неба сбили по меньшей мере 5 вражеских дронов.

"Из-за атаки в Днепровском районе пострадали три человека – две женщины и мужчина. Изуродованы 5 дачных домов. Никопольщина страдала от атак БпЛА и артиллерией. Агрессор попал по райцентру, Мировской, Марганецкой, Покровской громадах. Пострадал мужчина 43 лет. Он на амбулаторном лечении. Повреждены инфраструктура, сельскохозяйственное предприятие, частный дом, хозяйственная постройка, парикмахерская, авто", – рассказал начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Он добавил, что россияне били дронами также по Межевской и Славянской громадах, там в результате вражеских атак горела пшеница, также поврежден автомобиль.

Над Николаевщиной силы ПВО уничтожили восемь вражеских ударных дронов. Там обошлось без пострадавших. В результате падения обломков в Николаевском районе вспыхнула сухая трава и кустарники. Пожар, заявил начальник Николаевской ОГА Виталий Ким, удалось оперативно ликвидировать.

Напомним, накануне российские войска установили новый антирекорд: во время воздушной атаки они запустили по Украине 550 средств воздушного нападения, около 330 из них – ударные дроны типа "Шахед". По оценкам Воздушных сил, это максимальное количество "Шахедов", задействованное во время одной атаки.

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