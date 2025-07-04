Установлен новый антирекорд: в Воздушных силах указали на тревожный 'нюанс' с атакой дронов на Украину в ночь на 4 июля

В ночь на 4 июля Россия выпустила по Украине рекордное количество "Шахедов". Их из почти 540 беспилотников было более 330.

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Это наибольшее количество "Шахедов", которые враг применял во время одной атаки. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Опять антирекорд для нас. Противник атакует большим количеством БПЛА – 550 воздушных целей в целом. Более 330 – именно ударных "Шахедов". Это наибольшее количество, которое враг применял за одну атаку", – заявил он.

Игнат добавил, что основным направлением вражеского удара этой ночью стала столица Украины.

"Сегодня баллистические ракеты, которые пришли, – это "Искандер-М" или KN-23, а также "Кинжал", к сожалению, не были перехвачены. Я хочу напомнить, что за июнь удалось перехватить из 17 восемь "Кинжалов", более 150 крылатых ракет и десятки баллистических ракет "Искандер-М" противовоздушной обороной", – отметил представитель Воздушных сил.

Напомним, ночью 4 июля оккупанты массированно атаковали Киев дронами и ракетами. В столице возникли пожары, количество пострадавших превысило 20 человек.

По данным Воздушных сил, во время массированной атаки россияне запустили по Украине более полутысячи дронов и 11 ракет, среди которых одна аэробаллистическая ракета Х-47 М2 "Кинжал", шесть баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и четыре крылатые ракеты "Искандер-К".

Силы ПВО обезвредили 268 дронов и две крылатые ракеты "Искандер-К". Попадания 9 ракет и 63 БпЛА зафиксированы в восьми локациях, падение сбитых целей или их обломков – в 33 локациях.

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