Враг атаковал ночью Киев, были взрывы, пожары, пострадали люди – первые подробности

В Киеве из-за воздушной атаки россиян, по состоянию на сейчас, четыре часа утра, пострадали восемь мирных жителей. В городе падения обломков российских беспилотников зафиксированы в ряде районов, сообщается о пожарах в жилых домах.

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Враг атаковал столицу Украины ракетами и "Шахедами". Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По неофициальной информации мониторов Воздушных Сил, враг направил на столицу и окрестности более 150 "Шахедов" и более 10 ракет.

Первое сообщение о возгорании поступило 3 июля в 23:47, оно в Соломенском районе, в нежилом помещении. Уже в 1:23 Ткаченко отметил, что"имеем несколько пожаров в Соломенском районе", причем все локации – жилые дома.

"Сегодня будет длинная и сложная ночь. Наши защитники делают все, чтобы минимизировать последствия. Задонатьте на проверенные сборы, это будет лучшей благодарностью", – призвал он.

Примерно в это время в Дарницком районе обломки вражеского дрона упали на открытой территории, но там все произошло без пожара. Позже также в Дурнице упал дрон без дальнейшей детонации.

По состоянию на два часа ночи Ткаченко сообщил, что последствия вражеской атаки фиксируются на более чем 13 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском и Шевченковском районах.

"Много пострадавшей жилой застройки. Одновременно атака не прекращается, очень много целей над Киевом. Наши работают по российским дронам во всех районах. Оставайтесь в укрытиях", – призвал Тимур Ткаченко.

В 2:13 было сообщение о пожаре во дворе жилого дома в Святошинском районе. Также там произошло возгорание на крыше частного дома. По другому адресу в Соломенском районе был пожар во дворе, где "сгорели авто".

В 3:06 чиновник сообщил о раненом мужчине в Голосеевском районе. Сейчас фиксируем и уточняем информацию о последствиях атаки и пострадавших во всех районах, отметил Ткаченко.

В настоящее время сразу на четырех локациях в Шевченковском, Соломенском, Голосеевском районах зафиксировано падение частей БпЛА вблизи жилых домов.

"Есть возгорания на ряде локаций. После завершения тревоги и возвращения в дома закройте окна. В воздухе высокая концентрация продуктов горения. Страна-террорист россия наделала беды", – предупредил Тимур Ткаченко

Всего, по его словам, по данным на четыре часа утра, в результате атаки в столице пострадали восемь человек.

Как сообщал OBOZ.UA, также оккупанты нанесли удар по Полтаве. Попадание пришлось на здание Полтавского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Погибло два человека, еще более 50 получили ранения.

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