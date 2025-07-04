После разговора Трампа с Путиным оккупанты запустили по Украине более полутысячи дронов и 11 ракет: есть попадания в восьми локациях

Страна-агрессор Россия с вечера минувших суток и до утра 4 июля осуществила массированную атаку на Украину, применив 550 средств нападения. В течение непрерывных налетов вражеских воздушных целей наши защитники неба обезвредили 476 дронов и две ракеты.

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Основным направлением российского удара был Киев, а в целом зафиксированы попадания средств нападения агрессора в восьми локациях, еще в 33 – падения сбитых. Детали отражения комбинированной атаки, которую российский диктатор Путин устроил после разговора с американским лидером Трампом "о мире", рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что враг начал воздушное нападение с 18:00 четверга, 3 июля, и за это время направил на Украину:

– 539 ударных БПЛА типа Shahed и различных беспилотников-имитаторов (из них всех более 330 – именно "Шахеды"), запущенных из Курска, Шаталово, Орла, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска (РФ);

– одну аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой области РФ;

– шесть баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Брянской области РФ;

– четыре крылатые ракеты "Искандер-К" из Курской и Воронежской областей РФ

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 пятницы противовоздушной обороной обезврежено 478 средств воздушного нападения врага (270 сбиты, 208 – локально потеряны), а именно:

– 268 российских БПЛА сбиты огневыми средствами, 208 – локально потеряны/подавлены РЭБ;

– две крылатые ракеты "Искандер-К" сбиты.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения врага в восьми локациях (девять ракет и 63 дрона), а также падение сбитых (обломки) в 33 локациях", – сообщили в ВС ВСУ.

В Киеве в результате массированной российской атаки зафиксированы повреждения инфраструктуры в пяти районах, на многих локациях вспыхнули пожары, есть частичные разрушения многоэтажек. Из-за террора РФ пострадало более двадцати жителей столицы.

Кроме того, на Киевщине из-за ракетной атаки пострадали жилой и промышленный секторы в Фастовском районе.

По наблюдениям OBOZ.UA, 539 беспилотников, которые в эти сутки Россия применила против Украины, – это рекордное количество одновременно запущенных агрессором ударных и имитационных БПЛА во время одной атаки. Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован 9 июня 2025 года – 479 дронов, а также 29 июня – 477. Промежуток между двумя максимальными волнами запуска врагом БПЛА составлял четверо суток, во время которых суммарно прилетело 325 беспилотников.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 3 июля Силы обороны обезвредили над Украиной 40 из 52 дронов РФ. При этом произошли попадания ударных БПЛА в семи локациях, а также падение сбитых – на одной локации.

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