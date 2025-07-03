Над Украиной обезвредили 40 из 52 дронов РФ, есть попадания и последствия от падения обломков

Силы обороны в ночь на 3 июля сбили над Украиной 22 дрона, запущенные российскими военными преступниками. Еще 18 вражеских имитационных БПЛА были локально потеряны благодаря действию средств радиоэлектронной борьбы.

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Из-за очередной российской атаки, которая продолжалась с 21:30 минувших суток, зафиксированы попадания целей и последствия от падения сбитых. Детали рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что российские военные преступники атаковали 52 беспилотниками (ударными Shahed и имитаторами различных типов) с направлений: Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск в РФ.

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 40 вражеских дронов на востоке и юге страны. Из них 22 – сбиты огневыми средствами поражения, 18 – локально потеряны/подавлены РЭБ.

"Зафиксировано попадание ударных БПЛА в семи локациях, а также падение сбитых – на одной локации", – сообщили в ВС ВСУ.

Под атакой

Под атакой российских дронов ночью оказалась Одесса. В городе повреждена девятиэтажка, где вспыхнул пожар и пострадали пять жителей. Кроме этого, повреждены другие объекты гражданской инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 2 июля защитники неба обезвредили 79 из 114 российских БПЛА над Украиной. В результате вражеской атаки произошли попадания дронов в 14 локациях, а также падение сбитых (обломков) – на двух локациях.

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