Россия атаковала Одессу ударными дронами: повреждены жилые дома, есть пострадавшие. Фото

В ночь на четверг, 3 июля, российские захватчики ударили по Одессе беспилотниками-камикадзе. Несмотря на активную работу нашей ПВО, в городе есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов.

Видео дня

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Есть пострадавшие, им оказывают помощь.

На месте атаки РФ работает оперативный штаб и коммунальные службы, сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Вследствие атаки РФ вспыхнула многоэтажка, она существенно пострадала.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 28 июня в Одессе прогремели взрывы. Российская оккупационная армия атаковала город беспилотниками. Один из дронов попал в жилой дом, из-за чего на месте прилета вспыхнул пожар. Дрон попал непосредственно в окно квартиры, жители которой погибли, по меньшей мере 17 человек пострадали.

Впоследствии стало известно, что российская террористическая армия убила в Одессе социального педагога Михайловского лицея. Жертвами захватчиков стали Екатерина Борсинская и ее муж Валентин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!