В результате российского удара по Одессе погибла учительница и ее муж. Фото

Ночью 28 июня российская террористическая армия убила в Одессе социального педагога Михайловского лицея. Жертвами путинских захватчиков стала Екатерина Борсинская и ее муж Валентин.

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Войска РФ убили мирных жителей вследствие массированного удара дронами-камикадзе. Об этом в Telegram сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

"В результате вражеского обстрела погиб человек самой мирной в мире профессии: учитель, социальный педагог Михайловского лицея Борсинская Екатерина и ее муж Валентин. Разделяем эту утрату вместе с образовательной семьей нашего города. Искренние соболезнования родным и друзьям", – написал мэр города.

Один из российских БПЛА, которыми атаковали Одессу, попал непосредственно в окно квартиры в многоэтажном доме, жители которой погибли. В целом известно по меньшей мере 17 пострадавших вследствие ночной террористической атаки.

Напомним, 27 июня Россия атаковала Днепропетровскую область. Взрывы прогремели в городе Самар, который несколько дней назад уже пережил вражескую массированную атаку. Известно о пяти погибших, еще по меньшей мере 25 получили ранения.

Ранее сообщалось, что российские захватнические войска нанесли несколько воздушных ударов по территории Харьковщины. Среди прочих, один ракетный удар был нанесен по городу Чугуев. Из-за этой ракетной атаки были ранены несколько мирных жителей.

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