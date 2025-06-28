РФ ударила по Чугуеву 'Искандером', пострадали люди. Фото

Вечером пятницы, 27 июня, российские захватнические войска нанесли несколько воздушных ударов по территории Харьковщины. Среди прочих, один ракетный удар был нанесен по городу Чугуев. Из-за этой ракетной атаки были ранены несколько мирных жителей.

Видео дня

Как рассказали в прокуратуре Харьковской области, удар был нанесен баллистической ракетой "Искандер-М". Из-за очередного военного преступления оккупантов правоохранители начали соответствующее следствие.

Отмечается, что удар был нанесен ориентировочно в 17:05. Под ударом оказалось штатское предприятие: там вспыхнул масштабный пожар, повреждено помещение.

Из-за удара пострадали трое мужчин, которые являются работниками этого предприятия. У двоих из них травмы, еще у одного – острый шок.

Прокуроры показали соответствующие фото с места событий и добавили, что в те же сутки российский БПЛА (предварительно, "Молния"), попал по Индустриальному району самого Харькова. Было повреждено транспортное средство.

Под процессуальным руководством Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области и Немышлянской окружной прокуратуры Харькова были начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, в конце мая оккупанты также атаковали ракетами пригород Харькова. Захватчики применили для атаки две ракеты Х-35. Тогда под вражеским обстрелом также оказалось гражданское предприятие в Чугуевском районе, и также пострадали люди.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!