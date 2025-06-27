Оккупанты ударили по Самару на Днепропетровщине: есть погибшие и раненые

Днем 27 июня Россия атаковала Днепропетровскую область. Взрывы прогремели в городе Самар, который несколько дней назад уже пережил вражескую массированную атаку.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, в городе вспыхнул пожар, есть погибшие и раненые.

"В городе Самар прогремели взрывы. Детали – позже. Не покидайте безопасных мест. Дождитесь отбоя воздушной тревоги", – написал Лысак в 11:13.

В 11:25 Лысак сообщил о еще одном взрыве в Самаре.

"Самар. Опять взрыв. Угроза продолжается. Будьте в безопасном месте", – написал чиновник.

Telegram-канал "Николаевский Ванек" отметил, что били россияне "в один и тот же сектор в Самаре".

После 12 часов дня Лысак сообщил, что в Самаре из-за ракетной атаки есть погибшие и раненые.

"Возник пожар. Информацию уточняем", – добавил он.

Мониторинговые каналы около 11 часов сообщали, что в Украине объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения из Ростовской области.

"С этого направления самая распространенная причина тревоги — активность ПУ "Искандер/KN", повышенная угроза для Запорожской/Днепропетровской областей. Будьте внимательнее", – писали тогда в Telegram-канале monitorwar.

После этого появились сообщения о нескольких ракетах в направлении Днепра, а также взрывах в городе и Днепровском районе.

Новость дополняется.

Напомним, 24 июня оккупанты ударили баллистикой по Днепру и Самару. В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура – десятки образовательных и медицинских учреждений, жилые дома и админздания и тому подобное. Уже в день дара было известно, что в результате атаки в обоих городах есть жертвы и сотни раненых.

По состоянию на 27 июня количество погибших в результате ракетного удара по Днепру возросло до 21 человека. Ранения только в облцентре получили более 300 человек. В Самаре сообщалось о двух погибших и более десяти раненых.

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