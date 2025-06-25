Количество погибших в результате ракетного удара по Днепру возросло до 19 человек: сотни людей ранены

В Днепре возросло количество жертв российского ракетного обстрела гражданской инфраструктуры, который случился во вторник, 24 июня. По состоянию на 14:00 25 июня известно о 19 погибших мирных жителей.

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Более 300 человек получили ранения. Всего в Днепропетровской области погиб 21 человек после ударов россиян накануне (два человека погибли в городе Самар), сообщил глава Днепропетровской областной военный администрации Сергей Лысак в Telegram.

"В Днепре уже 19 погибших из-за вчерашней атаки россиян. Всего в области – 21. Соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Увеличилось и количество жителей, получивших ранения. Их более 300. Спасибо врачам", – написал Лысак.

Глава ОВА добавил, что сотрудники медицинских учреждений дежурят возле людей, которые остаются в больницах, и делают все, чтобы спасти и восстановить здоровье пострадавших.

Напомним, что днем 24 июня российские войска атаковали ракетами Днепр, под вражеской атакой оказался также Самар, а одна из ракет взорвалась возле пассажирского поезда №52 Одесса – Запорожье.

В городе повреждены по меньшей мере 19 школ, 10 детсадов, ПТУ, музыкальная школа. Пострадали три учреждения внешкольного образования и управление соцзащиты, а также 8 медицинских учреждений: больница, амбулатории, стоматологическая поликлиника. Кроме того, повреждены 46 многоэтажек, 41 частный дом, общежития, более сотни авто, заправка, СТО, хозяйственные постройки, торговые павильоны, магазины.

Инфраструктурный объект изуродован и в Самаре. Там погибли два человека, 14 пострадали, информировал руководитель области.

"Радио Свобода" пишет, что в результате атаки РФ в Днепре был поврежден памятник архитектуры национального значения – Дом органной и камерной музыки. Повреждения получили витражные окна. Главный инструмент уцелел – 12-тонный орган входит в десятку лучших в Европе.

В сети также показали поезд, который курсировал через Днепр, и рядом с которым произошел взрыв ракеты. Взрывной волной выбило окна и ранило пассажиров. В нем ехало более 500 человек, много семей с детьми.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 23 июня Россия атаковала Киев и область ударными дронами, а также ракетами. Разрушениям подверглась жилая застройка в Шевченковском районе, там разрушен жилой дом. Погибли девять жителей столицы и еще 34 человека пострадали, в области – один погибший и семь травмированных.

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