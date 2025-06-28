В ночь на 28 июня в Одессе прогремели взрывы. Российская оккупационная армия атаковала город беспилотниками. Один из дронов попал в жилой дом, из-за чего на месте прилета вспыхнул пожар.

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О воздушной атаке южного города сообщали Воздушные силы ВСУ. Городской голова Геннадий Труханов отметил, что в городе слышны взрывы, а глава ОГА рассказал о раненых из-за удара захватчиков.

По данным Воздушных сил, группы вражеских ударных БпЛА в 23:40 из акватории Черного моря летели в направлении Черноморского и Одессы.

Уже через десять минут в городе прогремели взрывы. А около полуночи мэр сообщил о новых взрывах в Одессе.

В сети местные жители рассказали о попадании в многоэтажку и пожаре на месте попадания. Также стало известно о перебоях с электроэнергией в Одессе.

Военные мониторы ПС подтвердили попадание в жилой дом. В частности, николаевский Ванек отметил, что ему известно о пострадавших, причем среди раненых есть ребенок.

Глава области Олег Кипер, по данным на час ночи, сообщил о "по меньшей мере трех пострадавших в Одессе в результате российской атаки".

Труханов уточнил, что "повреждена жилая инфраструктура", в добавил, что аварийные и коммунальные службы работают над ликвидацией последствий.

"Есть пострадавшие – им оказывается медицинская помощь. Также на месте людям оказывают психологическую помощь", – отметил мэр.

Лишь в 00:15 на юге и, в частности, в Одессе объявили отбой воздушной тревоги.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 20 июня российские оккупанты также атаковали Одессу ударными дронами. Тогда также были повреждены жилые дома и автомобили, а еще высшие учебные заведения и железная дорога. В результате того вражеского удара погиб человек и еще 14 пострадали, в том числе трое спасателей.

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