РФ атаковала Украину четырьмя ракетами и 114-ю БпЛА: ПВО обезвредила 79 дронов

В ночь на 2 июля Россия вновь атаковала Украину с воздуха ракетами и дронами: враг задействовал 118 средств воздушного нападения. Враг применил четыре ракеты С-300 и 114 беспилотников различных типов, в частности "Шахедов".

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Силы ПВО обезвредили 79 вражеских БпЛА, в ряде локаций зафиксировано попадание и падение обломков сбитых целей. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Очередную ночь воздушного террора россияне начали около 21 часа вечера 1 июля.

Для атаки на украинские города и села они применили 4 зенитные управляемые ракеты С-300, которые запускали из Курской области РФ, а также 114 ударных дронов типа "Шахед" и имитаторов различных типов, которые летели из районов российских Брянска, Шаталово, Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска.

По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 79 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны. 40 — сбито огневыми средствами поражения, 39 — локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадания ударного БпЛА противника в 14 локациях, а также падение сбитых – на 2 локациях.

Так, ночью под вражескими ударами находился Измаильский район Одесской области. Как сообщили в местной райгосадминистрации, ударными дронами типа "Шахед" оккупанты атаковали Вилковскую территориальную громаду. Часть БпЛА сбили силы ПВО, однако зафиксированы также прилеты по припортовой и туристической инфраструктуре. К счастью, люди в результате атаки не пострадали, рассказали в Измаильской РГА.

Напомним, накануне, 1 июля, стало известно, что в течение первого месяца лета украинская ПВО сбила почти 5 тыс. воздушных целей. Среди них – опасные ракеты, которые Россия пытается подавать как "непобедимое оружие": гиперзвуковые "Кинжалы", баллистические "Искандеры" и крылатые ракеты "Калибр".

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