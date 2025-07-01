Много 'Кинжалов' и 'Искандеров': в июне украинская ПВО сбила почти 5 тыс. воздушных целей

В июне 2025 года украинская противовоздушная оборона продемонстрировала чрезвычайную эффективность, уничтожив почти 5 тысяч воздушных целей. Среди них – самые опасные ракеты, которые Россия пытается подавать как "непобедимое оружие": гиперзвуковые "Кинжалы", баллистические "Искандеры" и крылатые ракеты "Калибр".

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Все они были перехвачены и обезврежены. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

"В течение июня 2025 года противовоздушной обороной Сил обороны уничтожено 4758 воздушных целей", – говорится в сообщении.

Среди перехваченных объектов – 8 аэробаллистических ракет Х-47 "Кинжал", 14 баллистических "Искандеров-М" (KN-23), 27 крылатых "Искандеров-К", 93 крылатые ракеты Х-101 и Х-55СМ, 12 "Калибров" и 13 управляемых авиаракет Х-59/69.

Основная тяжесть атак в очередной раз пришлась на дроны: в течение месяца было сбито 2453 ударных БпЛА типа Shahed, 659 разведывательных аппаратов и еще 1479 беспилотников других моделей.

Авиация Воздушных сил также действовала чрезвычайно активно. За месяц украинские летчики совершили 895 боевых вылетов: около 580 на истребительное прикрытие и более 220 – на огневое поражение врага и поддержку наземных подразделений. В результате этих операций было уничтожено еще 646 воздушных целей, а также поражены командные пункты, логистические объекты, техника и личный состав противника.

"Бьем врага в небе и на земле! Вместе – к победе!" – подчеркнули в Воздушных силах.

Напомним, Силы обороны в ночь на 1 июля обезвредили над Украиной 47 из 52 ударных и имитационных дронов, запущенных военными преступниками из России. В то же время зафиксировано попадание средств воздушного нападения врага в трех локациях, еще на одной – падение обломков.

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