Над Украиной обезвредили 47 дронов РФ, есть попадания в трех локациях – Воздушные силы

Силы обороны в ночь на 1 июля обезвредили над Украиной 47 из 52 ударных и имитационных дронов, запущенных военными преступниками из России. В то же время зафиксировано попадание средств воздушного нападения врага в трех локациях, еще на одной – падение обломков.

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Атака продолжалась с 21:00 минувших суток. Детали сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что 52 беспилотника (ударные типа Shahed и имитаторы) враг запустил с направлений: Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ).

Воздушное нападение отражали авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 вторника противовоздушной обороной обезврежено 47 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны. В частности, 14 дронов защитники неба сбили огневыми средствами поражения, а 33 были локально потеряны/подавлены РЭБ.

В ночь на 1 июля РФ нанесла четыре удара дронами-камикадзе по Запорожью и Запорожскому району. В результате вражеской атаки вспыхнул масштабный пожар на пораженном предприятии, получили повреждения дома и авто.

Как сообщал OBOZ.UA, во время атаки РФ в ночь на 30 июня защитники неба сбили 74 из 107 российских дронов. Основным направлением вражеского удара были Донетчина и Харьковщина, произошли попадания в 15 локациях, еще на двух упали обломки сбитых целей.

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