Защитники неба обезвредили 74 дрона РФ, зафиксированы вражеские попадания в 15 локациях – Воздушные силы

В ночь на 30 июня Россия осуществила очередную атаку на Украину, применив ударные и имитационные беспилотники. Защитники неба обезвредили 74 из 107 БПЛА различных типов.

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Основным направлением вражеского удара, который продолжался с 22:00 минувших суток, были Донетчина и Харьковщина. Об этом рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что враг запустил по Украине 107 дронов (ударные типа Shahed и имитационные) с таких направлений: Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск в РФ, Гвардейское временно оккупированного Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 понедельника противовоздушной обороной обезврежено 74 вражеских БПЛА на севере, востоке и юге страны. Из них 64 дрона защитники неба сбили огневыми средствами поражения, а 10 были локально потеряны/подавлены РЭБ.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения врага в 15 локациях, падение сбитых (обломки) на двух локациях", – сообщили в ВС.

Российские дроны ночью атаковали город Дергачи, села Песочин и Курортное на Харьковщине: в результате попаданий повреждены здание СТО, складское помещение и столовая санатория. На местах поражения возникли пожары. Из-за действий агрессора пострадали восемь человек, в том числе ребенок.

Согласно статистике, которую отслеживает OBOZ.UA, в июне 2025 года Россия запустила рекордное количество "Шахедов" и дронов-имитаторов по Украине – 5438 БПЛА. Для сравнения: в мае было 4003, в апреле – 2476, в марте – 4192 беспилотника.

Как сообщал OBOZ.UA, во время массированной российской атаки 29 июня защитники неба обезвредили 475 из 537 средств воздушного нападения: 211 дронов и 38 ракет сбили, 225 БПЛА и одна ракета были локально потеряны. В результате действий агрессора произошли попадания целей в шести и падение сбитых (обломков) – в восьми локациях.

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