Россия запустила по Украине 60 ракет и почти полтысячи дронов: защитники неба обезвредили 475 целей, но есть и попадания

Силы обороны Украины в ночь на 29 июня отбили массированную атаку России, которая применила для этого 537 средств нападения, в том числе баллистику. Защитники неба сбили 38 ракет и 211 дронов, сотни вражеских имитационных целей тоже были обезврежены.

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Российское воздушное нападение, которое продолжалось с 19:00 минувших суток, привело к попаданиям в шесть и падению сбитых целей (обломков) – в восьми локациях. Детали рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Так, агрессор атаковал 537 средствами воздушного нападения, а именно:

– 477 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов (более 250 из них именно "Шахеды", беспилотники были запущены из Курска, Шаталово, Орла, Брянска, Миллерово в РФ, мыса Чауда во временно оккупированном Крыму);

– четырьмя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской области РФ;

– семью баллистическими ракетами "Искандер-М/"KN-23 из Воронежской области РФ и оккупированного Крыма;

– 41 крылатой ракетой Х-101/"Искандер-К" из Саратовской, Курской, Брянской областей РФ;

– пятью крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря;

– тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 воскресенья украинской противовоздушной обороной обезврежено 475 средств воздушного нападения РФ (в частности, 249 сбиты огневыми средствами, а 226 – локально потеряны):

– 211 беспилотников сбито, 225 – локально потеряны/подавлены РЭБ;

– одна баллистическая ракета "Искандер-М"/KN-23 сбита;

– 33 крылатых ракеты Х-101/"Искандер-К" сбиты, еще одна – локально потеряна;

– четыре крылатые ракеты "Калибр" сбиты.

Согласно статистике, которую отслеживает OBOZ.UA, по состоянию на сегодня, в течение июня Россия применила против Украины 5331 беспилотник ("Шахеды" и имитаторы). Предыдущий максимум был 4192 дронов в марте 2025 года.

Во время отражения массированной атаки РФ 29 июня погиб пилот истребителя F-16, летчик первого класса, подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что защитник применил весь комплекс бортового вооружения и сбил семь воздушных целей. Во время отработки последней – его самолет получил повреждения и начал терять высоту: Герой сделал все возможное, отвел самолет от населенного пункта, но катапультироваться не успел.

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