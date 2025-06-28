Защитники неба над Украиной ночью обезвредили 22 из 23 российских дронов: последствия атаки зафиксированы в Одесской области

В ночь на 28 июня Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг задействовал 23 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 22 из них: сбить удалось 21 БпЛА, еще один дрон был локационно потерян.

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Последствия российской атаки зафиксированы в Одесской области. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Очередную волну ночного дронового террора россияне начали около 22 часов накануне.

С направлений российского Приморско-Ахтарска и с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму враг в течение ночи запустил 23 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов различных типов. Под вражескими ударами оказалась Одесская область.

"По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 22 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге страны. 21 — сбит огневыми средствами поражения, 1 — локально потерян/подавлен РЭБ. Зафиксировано попадание ударного БПЛА противника в 1 локации (город Одесса), а также падение сбитых – на 8 локациях", – отчитались в Воздушных силах.

Напомним, накануне россияне ударили по Самару на Днепропетровщине. В результате вражеской атаки погибли пять человек. Более 20 – получили ранения.

Уже ночью захватчики атаковали Одессу: дрон-камикадзе попал в жилой дом в облцентре, вспыхнул пожар, погибли люди.

А по Чугуеву на Харьковщине РФ ударила "Искандером": там также пострадали люди.

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