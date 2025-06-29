Россия запустила почти сотню 'Шахедов', вывела в Черное море ракетоноситель и подняла стратавиа: возможна угроза пуска крылатых ракет

Вечером в субботу, 28 июня, страна-агрессор РФ начала массированную атаку на Украину. Сейчас оккупанты запустили уже около 100 "Шахедов", также в Черное море выведен один носитель ракет "Калибр".

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В 22:45 появилась информация о взлете бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ. Об этом информировали мониторинговые каналы. Впоследствии информацию подтвердили в Воздушных силах ВСУ, отметив, что три борта осуществляют полет в юго-восточном направлении.

Накануне мониторы предупредили о коммуникации пунктов управления стратегической авиации РФ и призвали реагировать на предупреждения об опасности.

По состоянию на 22:50 карта тревог выглядела следующим образом. По областям силы ПВО работали по вражеским БПЛА.

По состоянию на 00:05 вражеские БПЛА продолжали движение по центру страны и в сторону западных областей.

Как сообщал OBOZ.UA, в небе за пределами Днепра днем в субботу, 28 июня, силы ПВО сбили новейшую российскую бомбу-ракету "Гром-1". Она была выпущена с самолета тактической авиации врага и пролетела более 100 километров.

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