Летело почти полтысячи дронов и более 40 ракет: показали карту атаки РФ на Украину в ночь на 29 июня

В сети опубликовали карту движения дронов-камикадзе типа Shahed и ракет во время массированной атаки РФ по Украине в ночь на 29 июня. Согласно ей, агрессор применил для ударов почти пять сотен беспилотников и более четырех десятков ракет.

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Об этом сообщается в Telegram-канале monitorwar. Он публикует оповещения о ракетных угрозах, ведет OSINT-наблюдение за стратегической и тактической авиацией РФ.

Аналитики информируют, что российский массированный комбинированный удар был направлен в основном на Полтавскую, Николаевскую и Львовскую области.

За время дроновой атаки враг применил более 450 ударных и имитационных беспилотников. Они были направлены по Николаеву, Кременчугу, Харькову и пригороду, Львовской и Донецкой областях.

Тогда как за время ракетного удара Россией было применено не менее 22 крылатых ракет Х-101/55СМ, восемь "Калибров", шесть баллистических ракет "Искандер-М", четыре аэробаллистические ракеты "Кинжал" и одну "Искандер-К".

Telegram-канал monitor подсчитал, что атака дронов длилась 9 часов 52 минуты – ориентировочно с 19:05 прошлых суток по 04:57 этих, а ракетная – 2 часа 58 минут с 01:59 по 04:57. Атака была комбинированной, с расчетом на одновременное приближение средств воздушного нападения различных типов.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия проводит эксперименты со своей новейшей ракетой-бомбой "Гром-Е1" и увеличивает производство "Шахедов" в особой экономической зоне "Алабуга". По оценкам Института изучения войны, такие шаги являются частью длительных усилий агрессора по адаптации атак по Украине для подавления украинской противовоздушной обороны и нанесения максимального ущерба гражданской инфраструктуре.

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