РФ ищет средства для самых тяжелых ударов по Украине и расширяет производство "Шахедов" – анализ ISW

Страна-агрессор Россия проводит эксперименты со своей новейшей ракетой-бомбой "Гром-Е1" и увеличивает производство дронов-камикадзе типа "Шахед". Такие шаги являются частью продолжающихся усилий агрессора по адаптации атак по Украине.

В частности, враг стремится усовершенствовать свои удары для подавления украинской противовоздушной обороны и нанесения максимального ущерба гражданской инфраструктуре. Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Как известно, 28 июня украинская ПВО сбила российскую гибридную ракету-бомбу "Гром-Е1" на окраине Днепра. Один из защитников неба Днепропетровщины сообщил, что российские силы могли развернуть этот экспериментальное оружие в рамках усилий по увеличению дальности корректируемых авиабомб.

Отмечается, что Россия давно использует реактивные двигатели на КАБах для увеличения их дальности и, вероятно, использовала бомбу с более легкой боеголовкой против Днепра, чтобы уменьшить ее вес и увеличить дальность. Также предполагается, что оккупанты могли запустить бомбу с самолета как можно ближе к городу.

Украинский политолог и инженер-конструктор предприятия по проектированию спутников и ракет "Южное конструкторское бюро" Александр Кочетков сообщил, что Россия создала "Гром-Е1" в рамках усилий по увеличению дальности и точности авиабомб с целью сохранения своих самолетов, которые их запускают. Отмечается, что "Гром-Е1" представляет собой гибрид планирующей бомбы и ракеты класса "воздух-воздух" Х-38. Она использует двигатель этой ракеты, что обеспечивает дальность полета бомбы от 100 до 150 км. По словам эксперта, российские войска, возможно, впервые применили "Гром-Е1" в августе 2024 года во время удара по Константиновке на Донетчине, и пока РФ не производит эти ракеты-бомбы серийно.

Тем временем спутниковые снимки с начала прошло осени и нынешнего лета показывают, что Россия расширяет свой завод по производству "Шахедов" в особой экономической зоне "Алабуга" недалеко от города Елабуга, Республика Татарстан.

В публикации New Voice от 27 июня говорится, что Россия построила там четыре новых участка общей площадью около 163 га в период с октября 2024 года по июнь 2025 года, а что в настоящее время ведется строительство еще одной площадки площадью 30 га.

Новое строительство включает общежития для рабочих фабрики. Главное управление военной разведки (ГУР МО) ранее в июне оценило, что рабочие являются основной потребностью России для увеличения производства беспилотников. Согласно данным ведомства, страна-агрессор ежедневно производит до 170 дронов типа Shahed и имитационных БПЛА, но темпы производства могут увеличиться до 190 единиц в день к концу 2025 года.

Японское издание NHK сообщило 19 июня, ссылаясь на неуказанные западные и российские дипломатические источники, что Северная Корея "рассматривает" возможность отправки 25 000 рабочих на объекты по производству дронов в зону "Алабуга". Поэтому в ISW предполагают, что строительство общежитий может быть связано с этим возможным притоком рабочих в будущем.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия вербует женщин из Африки для сборки "Шахедов" – под видом работы на фабрике молодым иностранкам обещают профессиональную подготовку и хорошую оплату, но умалчивают о самом характере работы. В итоге африканки оказываются в репрессивных условиях труда и жалуются на проблемы со здоровьем из-за работы с токсичными химикатами.

