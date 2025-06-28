Создана на базе Х-38: что известно о ракете-бомбе 'Гром-Е1', которую Россия впервые запустила по Днепру

Утром 28 июня Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе корректируемых авиационных бомб для Запорожской области. Однако спустя некоторое время появилась тревожная информация о том, что КАБ перелетел все Запорожье и угрожает Днепропетровщине, что в целом не характерно для этого вида вооружения.

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Позже появилась информация, что силы противовоздушной обороны уничтожили воздушную цель. Выяснилось, что российские войска пытались атаковать Днепр гибридной ракетой-бомбой "Гром-Е1". OBOZ.UA узнал, что это за оружие и в чем его главная угроза.

Необычная атака КАБ по Днепропетровской области

По информации Воздушных сил ВСУ, корректируемая авиационная бомба пролетела мимо Запорожья курсом на Днепропетровщину около 11:30. Через некоторое жители Днепра услышали сильный взрыв в небе. Как выяснилось, вражескую цель сбили силы украинской ПВО.

Эта информация мгновенно вызвала бурные дискуссии в сети, ведь для российских авиабомб с УМПК не характерна такая дальность поражения. Поэтому в ВС ВСУ проинформировали, что около 11:30 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области была зафиксирована воздушная цель, выпущенная из самолета тактической авиации противника. Цель пролетела более 100 км и была сбита противовоздушной обороной за пределами города Днепр. Также там сообщили, что тип воздушной цели будет установлен после изучения обломков на месте падения.

Через некоторое время глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак подтвердил успешную работу ПВО и рассказал, какую именно целью было уничтожено. По информации ОВА, украинские защитники ликвидировали "Гром-Е1".

Что известно о российской ракете-бомбе "Гром-Е1"

Новый гибридный боеприпас, вызывающий пристальное внимание военных экспертов и представляющий угрозу для украинских городов, появился на вооружении российской авиации относительно недавно. Ракета-бомба "Гром-Е1" позиционируется как симбиоз управляемой бомбы и крылатой ракеты. По сути, он представляет собой модернизированную планирующую авиабомбу, оснащенную ракетным двигателем, что позволяет ей значительно увеличить дальность полета по сравнению с традиционными авиабомбами.

Согласно информации из открытых источников, разработка "Гром-Е1" велась российской корпорацией "Тактическое ракетное вооружение", а первая публичная демонстрация состоялась еще в 2015 году на авиасалоне МАКС. После нескольких лет испытаний, россияне объявили о завершении работ над "Гром-Е1" в 2019 году.

Особенности и характеристики "Гром-Е1"

Ключевой особенностью "Гром-Е1" является симбиоз двух традиционных средств поражения – крылатой ракеты и авиабомбы. Эта система имеет крылья, которые раскрываются уже после сброса с самолета. Конструкция обеспечивает планирование, а реактивный двигатель придает дополнительную мощность и значительно увеличивает дальность.

"Гром-Е1" разработан на базе ракеты Х-38. Это означает, что боеприпас использует многие конструктивные элементы и, возможно, часть систем наведения и управления от авиационной ракеты "воздух-поверхность" Х-38. Основное отличие и инновация "Гром-Е1" заключается в том, что к базовой конструкции Х-38 был добавлен модуль планирования и дополнительный реактивный двигатель, который превращает ее из просто управляемой ракеты в гибрид ракеты и корректируемой бомбы.

Таким образом, "Гром-Е1" берет за основу проверенную платформу Х-38, но модифицирует ее для достижения значительно большей дальности полета и, в каком-то смысле, большей гибкости применения, позволяя самолету-носителю запускать ее вне зоны действия многих систем ПВО.

По предварительным данным, дальность поражения "Гром-Е1" составляет 120 км (при условии сброса с высоты 12 км). При меньшей высоте сброса (например, 5 км) дальность сокращается примерно до 40 км.

Осколочно-фугасная боевая часть "Гром-Е1" весит около 315 кг при общей массе боеприпаса в 594 кг. Длина "Гром-Е1" составляет 4,2 метра, диаметр – 0,31 метра, размах крыла – 1,9 метра.

Первые случаи применения и потенциальная угроза

Первые случаи применения "Гром-Е1" российской оккупационной армией на территории Украины были зафиксированы в 2023 и 2024 году. Путинские войска применяли эту систему вооружения для ударов по Харькову, Мирнограду и Херсону. Как и многие другие российские ракеты и авиабомбы, "Гром-Е1" использовался россиянами для ударов по гражданской инфраструктуре и жилым районам украинских городов.

В сравнении с более распространенными КАБ и управляемыми авиационными ракетами использование "Гром-Е1" носит скорее единичный характер. Однако его появление на вооружении российских войска вызывает серьезные опасения.

Основная опасность "Гром-Е1" заключается в его способности поражать цели на значительных расстояниях, что позволяет тактической авиации врага оставаться вне зоны действия систем ПВО. Это усложняет перехват и требует от украинских защитников адаптации к новым вызовам.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что применение "Гром-Е1" свидетельствует о том, что россияне открыли новый этап террора украинских городов. Он подчеркнул, что на фоне таких атак заявления Кремля о желании мира выглядят особо циничными.

Другие модификации "Грома"

Кроме "Гром-Е1" российские разработчики хвастались другим типом вооружения, который получил в названии приставку "Е2". Главное отличие заключается в отсутствии реактивного двигателя. Вместо него "Гром-Е2" оснащен дополнительной боевой частью, что увеличивает его разрушительную мощь, но уменьшает дальность полета.

Оба боеприпаса оснащены инерциальной и спутниковой системами наведения, что позволяет врагу наносить удары по заранее заданным координатам.

Примечательно, что несмотря на представление "Гром-Е1" и "Гром-Е2" активное и массовое применение этих боеприпасов в войне против Украины до недавнего времени не наблюдалось. Многие военные эксперты и аналитики связывают это с ограниченными производственными мощностями России для таких высокотехнологичных боеприпасов.

Напомним, в Украине разработали и уже удачно применили аналог российского унифицированного модуля планирования и коррекции (УМПК) для авиабомб. Новая система поможет доставлять боеприпасы до позиций противника на расстоянии до 60 км.

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