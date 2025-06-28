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Создана на базе Х-38: что известно о ракете-бомбе "Гром-Е1", которую Россия впервые запустила по Днепру

Алексей Лютиков
War
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Создана на базе Х-38: что известно о ракете-бомбе 'Гром-Е1', которую Россия впервые запустила по Днепру

Утром 28 июня Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе корректируемых авиационных бомб для Запорожской области. Однако спустя некоторое время появилась тревожная информация о том, что КАБ перелетел все Запорожье и угрожает Днепропетровщине, что в целом не характерно для этого вида вооружения.

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Позже появилась информация, что силы противовоздушной обороны уничтожили воздушную цель. Выяснилось, что российские войска пытались атаковать Днепр гибридной ракетой-бомбой "Гром-Е1". OBOZ.UA узнал, что это за оружие и в чем его главная угроза.

Необычная атака КАБ по Днепропетровской области

По информации Воздушных сил ВСУ, корректируемая авиационная бомба пролетела мимо Запорожья курсом на Днепропетровщину около 11:30. Через некоторое жители Днепра услышали сильный взрыв в небе. Как выяснилось, вражескую цель сбили силы украинской ПВО.

Эта информация мгновенно вызвала бурные дискуссии в сети, ведь для российских авиабомб с УМПК не характерна такая дальность поражения. Поэтому в ВС ВСУ проинформировали, что около 11:30 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области была зафиксирована воздушная цель, выпущенная из самолета тактической авиации противника. Цель пролетела более 100 км и была сбита противовоздушной обороной за пределами города Днепр. Также там сообщили, что тип воздушной цели будет установлен после изучения обломков на месте падения.

Создана на базе Х-38: что известно о ракете-бомбе "Гром-Е1", которую Россия впервые запустила по Днепру

Через некоторое время глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак подтвердил успешную работу ПВО и рассказал, какую именно целью было уничтожено. По информации ОВА, украинские защитники ликвидировали "Гром-Е1".

Создана на базе Х-38: что известно о ракете-бомбе "Гром-Е1", которую Россия впервые запустила по Днепру

Что известно о российской ракете-бомбе "Гром-Е1"

Новый гибридный боеприпас, вызывающий пристальное внимание военных экспертов и представляющий угрозу для украинских городов, появился на вооружении российской авиации относительно недавно. Ракета-бомба "Гром-Е1" позиционируется как симбиоз управляемой бомбы и крылатой ракеты. По сути, он представляет собой модернизированную планирующую авиабомбу, оснащенную ракетным двигателем, что позволяет ей значительно увеличить дальность полета по сравнению с традиционными авиабомбами.

Создана на базе Х-38: что известно о ракете-бомбе "Гром-Е1", которую Россия впервые запустила по Днепру

Согласно информации из открытых источников, разработка "Гром-Е1" велась российской корпорацией "Тактическое ракетное вооружение", а первая публичная демонстрация состоялась еще в 2015 году на авиасалоне МАКС. После нескольких лет испытаний, россияне объявили о завершении работ над "Гром-Е1" в 2019 году.

Особенности и характеристики "Гром-Е1"

Ключевой особенностью "Гром-Е1" является симбиоз двух традиционных средств поражения – крылатой ракеты и авиабомбы. Эта система имеет крылья, которые раскрываются уже после сброса с самолета. Конструкция обеспечивает планирование, а реактивный двигатель придает дополнительную мощность и значительно увеличивает дальность.

"Гром-Е1" разработан на базе ракеты Х-38. Это означает, что боеприпас использует многие конструктивные элементы и, возможно, часть систем наведения и управления от авиационной ракеты "воздух-поверхность" Х-38. Основное отличие и инновация "Гром-Е1" заключается в том, что к базовой конструкции Х-38 был добавлен модуль планирования и дополнительный реактивный двигатель, который превращает ее из просто управляемой ракеты в гибрид ракеты и корректируемой бомбы.

Таким образом, "Гром-Е1" берет за основу проверенную платформу Х-38, но модифицирует ее для достижения значительно большей дальности полета и, в каком-то смысле, большей гибкости применения, позволяя самолету-носителю запускать ее вне зоны действия многих систем ПВО.

По предварительным данным, дальность поражения "Гром-Е1" составляет 120 км (при условии сброса с высоты 12 км). При меньшей высоте сброса (например, 5 км) дальность сокращается примерно до 40 км.

Осколочно-фугасная боевая часть "Гром-Е1" весит около 315 кг при общей массе боеприпаса в 594 кг. Длина "Гром-Е1" составляет 4,2 метра, диаметр – 0,31 метра, размах крыла – 1,9 метра.

Первые случаи применения и потенциальная угроза

Первые случаи применения "Гром-Е1" российской оккупационной армией на территории Украины были зафиксированы в 2023 и 2024 году. Путинские войска применяли эту систему вооружения для ударов по Харькову, Мирнограду и Херсону. Как и многие другие российские ракеты и авиабомбы, "Гром-Е1" использовался россиянами для ударов по гражданской инфраструктуре и жилым районам украинских городов.

В сравнении с более распространенными КАБ и управляемыми авиационными ракетами использование "Гром-Е1" носит скорее единичный характер. Однако его появление на вооружении российских войска вызывает серьезные опасения.

Создана на базе Х-38: что известно о ракете-бомбе "Гром-Е1", которую Россия впервые запустила по Днепру

Основная опасность "Гром-Е1" заключается в его способности поражать цели на значительных расстояниях, что позволяет тактической авиации врага оставаться вне зоны действия систем ПВО. Это усложняет перехват и требует от украинских защитников адаптации к новым вызовам.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что применение "Гром-Е1" свидетельствует о том, что россияне открыли новый этап террора украинских городов. Он подчеркнул, что на фоне таких атак заявления Кремля о желании мира выглядят особо циничными.

Создана на базе Х-38: что известно о ракете-бомбе "Гром-Е1", которую Россия впервые запустила по Днепру

Другие модификации "Грома"

Кроме "Гром-Е1" российские разработчики хвастались другим типом вооружения, который получил в названии приставку "Е2". Главное отличие заключается в отсутствии реактивного двигателя. Вместо него "Гром-Е2" оснащен дополнительной боевой частью, что увеличивает его разрушительную мощь, но уменьшает дальность полета.

Оба боеприпаса оснащены инерциальной и спутниковой системами наведения, что позволяет врагу наносить удары по заранее заданным координатам.

Примечательно, что несмотря на представление "Гром-Е1" и "Гром-Е2" активное и массовое применение этих боеприпасов в войне против Украины до недавнего времени не наблюдалось. Многие военные эксперты и аналитики связывают это с ограниченными производственными мощностями России для таких высокотехнологичных боеприпасов.

Создана на базе Х-38: что известно о ракете-бомбе "Гром-Е1", которую Россия впервые запустила по Днепру

Напомним, в Украине разработали и уже удачно применили аналог российского унифицированного модуля планирования и коррекции (УМПК) для авиабомб. Новая система поможет доставлять боеприпасы до позиций противника на расстоянии до 60 км.

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