'Все плохо': россияне устроили истерику из-за удачного применения Украиной аналога российских КАБов. Фото и видео

В Украине разработали и уже удачно применили аналог российского унифицированного модуля планирования и коррекции (УМПК) для авиабомб. Новая система поможет доставлять боеприпасы до позиций противника на расстоянии до 60 км.

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Разработку презентовало отечественное конструкторское бюро, а россияне в социальных сетях мгновенно устроили истерику. Реакция оккупантов на украинский УМПК для авиабомб появилась в Telegram.

Унифицированный модуль планирования и коррекции позволяет превратить обычную авиабомбу в планирующую. По сути, украинские разработчики изучили опыт врага на поле боя в плане применения КАБов. Сейчас система проходит испытания.

Аналитический портал Defense Express получил от разработчика видео испытаний УМПК. На кадрах зафиксировано, что украинский КАБ был сброшен с фронтового бомбардировщика Су-24 во время горизонтального полета.

На сегодняшний день украинский КАБ уже совершает планирующий полет на 60 километров и поражает цель. Как отметили разработчики, это те требования, которые предъявляют военные – на основании совместного решения конструкторского бюро и Министерства обороны. При этом сейчас прорабатываются решения, позволяющие поражать цели на дальности 80 км.

Увидев информацию о новой украинской разработке, россияне устроили истерику и пожаловались, что это очень плохие новости для российской армии. В РФ заявили, что применение КАБ с УМПК украинской авиацией существенно осложнит ситуацию на фронте для путинской армии.

Напомним, оккупационные войска РФ во время дроновой атаки ночью 26 июня ударили по многоэтажке в городе Белозерское, что в Покровском районе Донетчины. В результате действий агрессора пострадали пятеро гражданских.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 июня защитники неба обезвредили 24 из 41 ударного дрона, которыми Россия атаковала Украину. Основным направлением вражеского удара были прифронтовые территории Донецкой и Харьковской областей, известно о попаданиях в семи локациях.

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