СБУ поразила дронами 'Альфа' два российских самолета Су-27 в Крыму. Фото

Служба безопасности Украины успешно поразила два российских истребителя Су-27 на военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму. Один из самолетов находился на рулежной дорожке с полным боекомплектом и был готов к боевому вылету – он уничтожен.

Одновременно СБУ подтвердила поражение диспетчерской башни аэродрома, что затрудняет организацию полетов российских сил. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили два самолета Су-27 на российском военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму", – говорится в сообщении.

Ориентировочная стоимость обоих самолетов составляет около 70 миллионов долларов США.

Кроме этого, подтверждено поражение диспетчерской башни аэродрома, что значительно усложняет контроль и организацию полетов российских военных.

Это уже вторая успешная операция СБУ на аэродроме Бельбек за последние дни.

18 декабря беспилотники поразили в аэропорту российскую технику на сотни миллионов долларов: две РЛС "Небо-СВУ", РЛС 92Н6 от ЗРК С-400 "Триумф", ЗРК "Панцирь-С2" и самолет МиГ-31 с полным боекомплектом.

"Удары СБУ по ключевым военным аэродромам, а также уничтожение самолетов и систем ПВО врага во временно оккупированном Крыму ощутимо уменьшают его военный потенциал в регионе. Эта системная работа будет продолжаться и в дальнейшем", – отметили в СБУ.