Зеленский: войска РФ давят, но это не значит, что мы готовы сдаться

Президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что ситуация на фронте остается сложной. По его словам, российская оккупационная армия оказывает давление, но это не значит, что украинцы готовы сдаться.

Глава государства отметил, что россиян становится все больше, поэтому обстановка на поле боя усложняется. Об этом Зеленский рассказал в интервью польскому изданию Polska Agencja Prasowa.

Сложная ситуация на фронте

Зеленский рассказал, что ситуация на поле боя сложная, а россиян становится все больше и больше. Президент признал, что российские войска оказывают давление, но упомянул Купянск Харьковской области, где Вооруженные силы Украины смогли стабилизировать обстановку.

"Я приехал в Купянск ситуация там была непростой. Линия фронта была очень близко. Однако наши Вооруженные силы контролируют Купянск. Безусловно, они могут разрушить населенный пункт – один, другой, могут войти туда. Мы будем делать все, чтобы сохранить жизнь наших солдат, потому что мы должны в первую очередь обладать вооруженной силой. Это вовсе не значит, что мы готовы сдаться", – заявил он.

Также Зеленский признал, что были проблемы с наличием некоторых видов ракет для противовоздушной обороны по разным причинам. В частности, президент заявил, что были задержки с поставками. Он также упомянул о проблемах с энергоносителями и передачей систем противовоздушной обороны, однако подчеркнул, что "это не обвинения в сторону партнеров".

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин не отказался от намерения захватить всю Украину. В планах Кремля также оккупация европейских стран, которые в свое время входили в состав Российской империи.

Как писал OBOZ.UA, эксперт объяснил, почему последние заявления Путина следует воспринимать как спектакль перед Трампом. О содержании этих заявлений, включая очередную ложь о Купянске под контролем России и о том, что Россия "не несет ответственности" за гибель людей в Украине, потому что, мол, не она "начала эту войну", OBOZ.UA подробно рассказывал.

