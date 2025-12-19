Путин цинично заявил, что Россия 'не несет ответственности' за гибель людей в Украине

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ не несет ответственности за гибель мирного населения в Украине, назвав причиной войны действия украинских властей. При этом он заверил, что Москва стремится жить без военных конфликтов и делает ставку на переговоры. Такие заявления прозвучали на фоне продолжающейся войны, которую развязала Россия.

Высказывания Путина были обнародованы во время публичного выступления, фрагменты которого распространили российские медиа.

Путин подчеркнул, что новых "специальных военных операций" не будет при условии, если Россию, по его словам, будут "уважать" на международной арене. Он также заявил о готовности сотрудничать с США, Великобританией и странами Европы, но исключительно на равноправных условиях, подчеркнув, что такая модель якобы выгодна всем сторонам.

Отдельно глава Кремля повторил тезис о том, что ответственность за войну в Украине лежит на "киевском режиме", который, по его версии, действовал против собственных граждан на юго-востоке страны. Также он обвинил Украину и ее западных партнеров в срыве Минских договоренностей и заявил, что Запад проигнорировал обещания о нерасширении НАТО.

Кроме того, Путин отрицал какое-либо вмешательство России в выборы в США, вместо этого обвинил европейские политические элиты в прямом влиянии на внутренние процессы. Он признал, что санкционное давление на Россию продолжается, в частности в сфере энергетического сотрудничества с Сербией.

Говоря о международных контактах, президент РФ заявил, что Дональд Трамп, по его словам, искренне заинтересован в мирном урегулировании войны против Украины. Также Путин упомянул переговоры в Анкоридже, утверждая, что Москва была готова к компромиссам, а дальнейшие шаги зависят от Запада. Отдельно он назвал лидера Китая Си Цзиньпина "надежным другом и союзником", подчеркнув стратегический характер российско-китайских отношений.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что путинский режим упивается культом милитаризации и войны. Участие российского авторитарного руководителя в заседании коллегии Минобороны РФ добавило пессимизма всем как внутри России, так и за ее пределами. Логика действий нынешнего кремлевского руководства основывается на тезисе о необходимости подготовки большой войны с Европой.

Речь идет об очень серьезных путинских гегемонистических устремлениях – превратить европейский континент в зону своего влияния на фоне тех сложностей, которые переживает европейская солидарность из-за политики президента США Трампа.

Стремление Вашингтона капитализировать свое военное присутствие в мире, в частности в контексте горячей войны России против Украины и гибридной войны против Запада, выглядит коммерчески привлекательным, но политически близоруким.

Оставлять территории всегда проще, чем их удерживать, и тем более возвращать под свой контроль. Поэтому сворачивание присутствия в зоне Евроатлантики влечет за собой падение глобального веса США в мире и вызывает хищнические намерения России, Китая и других игроков, которые хотят поживиться на освободившихся пространствах.

