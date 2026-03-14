Надо записывать, иначе теряется нить.

1. Вчера россияне умышленно атаковали в Харьковской области рейсовый автобус, убили трех человек, несколько раненых.

Сегодня ударили по электричке, пострадали три железнодорожника. Более 10 районов области было под ударом.

Россия осуществляет целенаправленный террор гражданского населения, потому что на фронте у них ничего не получается. Даже про многократно "взятый" Купянск уже подзабыли.

2. Позавчера я публиковал структуру российских ночных обстрелов.

Предыдущий масштабный комбинированный удар был 7 марта: 509 единиц (2 "циркона", 13 БР, 14КР, 290+ шахедов).

Неделю россияне готовились, сегодня командование ВС опубликовало такие цифры – 498 единиц, в т.ч.:

2 противокорабельные ракеты "Циркон" (из в.о. Крыма);

13 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (пуски из Брянской области);

25 крылатых ракет "калибр" из акваторий Черного и Азовского морей;

24 крылатые ракеты Х-101 (авиация, из Вологодской области);

4 управляемые авиационные ракеты Х59/69 (пуски из Курской области и ВОТ Донецкой области);

около 250 шахедов.

Перехвачены ВСЕ крылатые ракеты, 1 циркон, 7 БР, 1 УР Х59/69.

Основной результат дорогостоящего и сложного в исполнении обстрела – россияне убили 4 мирных жителей в Киевской области и разрушили несколько швейных цехов.

Это наглядная иллюстрация с кем они воюют.

Как поддерживает диалог Украина?

3. ССО уничтожили в Крыму пусковую установку ОТРК "Искандер" в районе с. Вишневое. Также было разобрано на части место дислокации "искандеров" в н.п. Курортное.

4. 13 марта нанесен удар по военному аэродрому в районе Майкопа (Адыгея). Оттуда стартует авиация и для атак по Украине, и для перехвата наших дронов и ракет. Точных сведений об ущербе пока нет.

5. Силы обороны Украины (ССО, ГУР и другие) отработали порт "Кавказ" на Тамани. ГУР сообщил о поражении двух судов, в т.ч. – ж/д парома "Славянин". Пострадала инфраструктура на берегу.

Россияне опасаются возить через мост в Крым тяжелое и взрывоопасное, военные грузы часть перетаскивают паромами и сухогрузами. Это непосредственная часть военной логистики без малейших преувеличений.

Учитывая, что отрабатывают и "сухопутный коридор в Крым" и переправу, оккупационной группировке будет грустнее.

6. В ночь на 13 марта СБС поразили:

ЗРК "Бук-М1" в районе Курахово (ВОТ Донецкая область);

РЛС Небо-55Ж6 в Крыму.

В ночь на 14 марта поражены:

РЛС "Небо-У" (район н.п. Гвардейское, в.о. Крым);

РЛС из состава комплекса С-300 (н.п. Садовое, ВОТ Донецкой области).

Целый ряд структур СОУ отработал по складам МТО и местам дислокации противника на ВОТ. Обеззаражена дюжина локаций. Миддлстрайки выпиливают все больше.

7. В очередной раз дотянулись до Афипского НПЗ на Кубани. Это недалеко от Краснодара, туда тоже прилетело, в сети есть видео с восхищенными местными жителями.

Краснодарский край начали заблаговременно готовить к посевной кампании и курортному сезону.

Что-то снова случилось на химзаводе "КуйбышевАзот" в Тольятти.

Подробнее и с контекстом соберу вечером или уже завтра.

Если коротко: россияне все больше теряют и все сильнее отстают от других стран/центров, с которыми бы хотели обсудить раздел сфер влияния. Что-то идет не так.

Товарищ Орбан уже кричит: Венгрия не станет колонией Украины! Хотя опыт украино-польской колонии Израиль указывает, что товарищ Орбан не видит полной картины.

Оно всегда так. Начинается с "Киева за 3 дня", а заканчивается украинским колониализмом...