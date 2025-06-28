В Воздушных силах отреагировали на слухи о 'КАБ на Днепр': что произошло на самом деле

В небе за пределами Днепра днем в субботу, 28 июня, силы ПВО сбили новейшую российскую бомбу-ракету "Гром-1". Она была выпущена из самолета тактической авиации врага и пролетела более 100 километров.

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О сбитии цели в 12:35 сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины, комментируя сообщения о якобы "атаке КАБа по Днепру". В ведомстве информировали, что цель была зафиксирована около 11:30 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области.

Ее выпустил самолет тактической авиации ВС РФ.

"Цель пролетела более 100 км и была сбита противовоздушной обороной за пределами города Днепр. Тип воздушной цели будет установлен, после изучения обломков на месте падения", – заявили в Воздушных силах.

Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в 12:55 сообщил, что взрыв, который был слышен в пригороде Днепра, был работой украинской ПВО.

"Спасибо защитникам неба за сбитие новейшей бомбы-ракеты "Гром-1", – написал он в официальном Telegram-канале.

"Суспільне" со ссылкой на источники в Воздушных силах сообщило, что оккупанты могли запустить по Днепру экспериментальный КАБ. Однако для точного определения необходимо исследовать обломки цели.

Несмотря на вероятный пуск КАБа, большой опасности для Днепра пока нет.

"Даже КАБами по Харькову сейчас, как там, условно, год назад не бьют. Они максимум КАБы используют на линии боевого столкновения. Поэтому большой опасности Днепру КАБы в данный момент принести не могут", – рассказал собеседник журналистов.

Что известно о ракете-бомбе "Гром-1"

"Гром" – российский комплекс ракетно-бомбового вооружения, который был принят на вооружение в 2013 году. Его разрабатывали для использования с новых истребителей Су-57, но также интегрировали с Су-34, Су-35 и Су-30.

Ракета массой 594 кг (осколочно-фугасная боевая часть 315 кг, оснащена ракетным двигателем и способна преодолевать расстояние до 120 километров.

"Гром" является гибридом планирующей бомбы и ракеты, попыткой превратить фугасные авиабомбы в высокоточное оружие.

Он имеет крылья, которые раскрываются в воздухе, обеспечивая дальность и точность. После сброса запускается стартовый ракетный двигатель, впоследствии начинает работать маршевый ракетный двигатель. "Гром" может снижаться на цель под большим углом.

Как сообщал OBOZ.UA, армия РФ атаковала Днепропетровскую область и днем 27 июня. Взрывы прогремели в городе Самар, который несколько дней назад пережил смертоносную массированную атаку. Погибли пять человек, более двух десятков получили ранения. Суббота и воскресенье в городе объявлены днями траура.

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