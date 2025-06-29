В Смеле на Черкасщине под удар РФ попали жилые дома и колледж: пострадали шесть человек. Фото и видео

В ночь на 29 июня во время массированной атаки на Украину страна-агрессор Россия нанесла удар по Смеле в Черкасской области. В городе повреждены многоэтажки и колледж, пострадали шесть человек, в том числе ребенок.

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Об этом сообщил председатель областной военной администрации Игорь Табурец. Он отметил, что российские ракеты и дроны нацеливались по гражданской инфраструктуре.

"Смела. Продолжается ликвидация последствий масштабной ракетно-дроновой атаки на город. Рядом с горожанами все необходимые службы. На месте координируемся. Развернут оперативный штаб", – сообщил чиновник.

По его словам, всем пострадавшим оказали необходимую помощь. Предварительно, в Смеле повреждены три девятиэтажки. Кроме этого, существенно разрушен местный колледж Национального университета пищевых технологий.

По данным ГСЧС, спасатели ликвидировали два пожара, эвакуировали 70 человек и освободили мужчину из лифтовой шахты. На месте работал 81 чрезвычайщик и 30 единиц техники.

Как сообщал OBOZ.UA, во время атаки РФ 22 мая в результате падения обломков дронов в Черкасской области были повреждены дома и электроопоры. Несколько человек получили острую реакцию на стресс.

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