Оккупанты ночью атаковали Харьковщину: вспыхнули пожары, пострадали четыре человека

Оккупационные войска России ночью 30 июня атаковали беспилотниками несколько населенных пунктов Харьковской области. В результате попаданий повреждены гражданские здания, четыре человека пострадали.

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Кроме этого, на местах вражеских обстрелов вспыхнули пожары. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, во время дроновой атаки РФ после часа ночи взрывы были слышны в некоторых районах Харькова. Как выяснилось, в селе Песочин Харьковского района в результате попадания дрона повреждено здание СТО с последующим возгоранием. Пострадали четверо местных жителей.

В городе Дергачи Харьковского района также в результате попадания вражеского БПЛА было повреждено здание, которое в дальнейшем вспыхнуло.

В селе Куротное Чугуевского района российский обстрел тоже повредил гражданское здание – вспыхнул пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 29 июня российские войска ударили по Харькову дроном типа "Молния". Вражеский беспилотник попал в крышу многоэтажки.

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