В Харькове вражеский дрон попал в крышу многоэтажки

Российские войска утром 29 июня атаковали Харьков. По облцентру захватчики ударили дроном типа "Молния".

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Вражеский дрон попал в крышу многоэтажки, последствия уточняются. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Зафиксирована атака на город вражеским дроном типа "молния" по одному из самых пострадавших жилых массивов Харькова. Прилет в крышу многоэтажки, последствия уточняются. Информации о пострадавших пока не поступало", – написал он в 08:03.

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Напомним, накануне РФ ударила по Чугуеву "Искандером". В результате вражеской атаки пострадали люди.

А в ночь на 29 июня Россия массированно атаковала всю Украину сотнями "Шахедов", баллистикой и ракетами с Ту-95МС. В разных уголках страны есть разрушения и пострадавшие.

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