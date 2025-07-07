Оккупанты атаковали Запорожье дронами: повреждены дома и университет, медики оказывают помощь пострадавшим. Фото и видео

Российские оккупационные войска утром в понедельник, 7 июля, атаковали Запорожье ударными беспилотниками. В результате вражеской атаки известно о раненых и разрушениях – повреждены университет и дома. Один из ударов пришелся возле здания Запорожского областного ТЦК и СП.

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Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров на своем канале в Telegram. По предварительным данным, пострадали по меньшей мере десять человек, медики оказывают им помощь.

"Предварительно, по меньшей мере десять человек пострадали в результате атаки вражеских БпЛА на Запорожье. Атака продолжается. Находитесь в безопасных местах!" – написал Федоров.

Позже глава ОВА уточнил, что враг нанес по Запорожью шесть ударов "Шахедами". Пострадали жилые дома, здание университета и предприятия областного центра.

Угроза применения врагом ударных беспилотников по Запорожской области была объявлена около 9:00. В области и в областном центре были слышны взрывы.

В Сухопутных войсках ВСУ подтвердили, что один из ударов пришелся вблизи Запорожского областного ТЦК и СП.

"Предварительно, среди военнослужащих Запорожского областного ТЦК и СП есть раненый", – сказано в сообщении.

Также жителей региона предупреждали об угрозе применения войсками РФ баллистических ракет.

Как сообщал OBOZ.UA:

– утром 7 июля Россия нанесла дроновые удары по жилым кварталам Харькова. Произошло попадание в многоэтажку, вспыхнул пожар и пострадали 27 человек, среди которых – трое детей.

– Кроме того, страна-агрессор Россия атакой дронов в ночь на 7 июля нанесла очередные повреждения столице Украины. Из-за падения сбитых вражеских целей в Киеве задело гражданские здания и тепломагистраль, загорелась газовая труба и автомобили.

– 6 июля российская оккупационная армия ударила по Сумской области. В результате атаки возник масштабный пожар, два человека погибли, еще два – получили травмы.

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