Оккупанты атаковали Сумскую область, произошел масштабный пожар: погибли два человека, есть раненые. Фото и видео

6 июля, российская оккупационная армия ударила по Сумской области. В результате атаки возник масштабный пожар, 2 человека погибли, еще 2 – получили травмы.

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Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям Украины. Спасатели оперативно ликвидировали очаги возгорания.

Россияне нанесли удар по Битицкому старостату, там возник пожар на двух частных подворьях. Еще более 20 зданий получили повреждения.

"Сумщина: спасатели ликвидировали масштабный пожар после вражеского удара. К сожалению, погибли 2 человека, еще 2 – травмированы", – говорится в сообщении.

Напомним, утром 7 июля, Россия нанесла удары беспилотниками по жилым кварталам Харькова. Произошло попадание в многоэтажку, вспыхнул пожар. Пострадало более 20 человек, среди которых – дети. Последствия вражеской атаки зафиксированы в Шевченковском и Слободском районах.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 7 июля страна-террорист нанесла очередные повреждения столице Украины с помощью БПЛА. Из-за падения сбитых вражеских целей в Киеве повреждены гражданские здания, загорелась газовая труба и автомобили. Последствия атаки зафиксированы в Деснянском, Соломенском и Голосеевском районах города.

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