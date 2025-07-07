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Оккупанты атаковали Сумскую область, произошел масштабный пожар: погибли два человека, есть раненые. Фото и видео

Катя Поплюйко
War
1 минута
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Оккупанты атаковали Сумскую область, произошел масштабный пожар: погибли два человека, есть раненые. Фото и видео

6 июля, российская оккупационная армия ударила по Сумской области. В результате атаки возник масштабный пожар, 2 человека погибли, еще 2 – получили травмы.

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Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям Украины. Спасатели оперативно ликвидировали очаги возгорания.

Оккупанты атаковали Сумскую область, произошел масштабный пожар: погибли два человека, есть раненые. Фото и видео

Россияне нанесли удар по Битицкому старостату, там возник пожар на двух частных подворьях. Еще более 20 зданий получили повреждения.

Оккупанты атаковали Сумскую область, произошел масштабный пожар: погибли два человека, есть раненые. Фото и видео

"Сумщина: спасатели ликвидировали масштабный пожар после вражеского удара. К сожалению, погибли 2 человека, еще 2 – травмированы", – говорится в сообщении.

Оккупанты атаковали Сумскую область, произошел масштабный пожар: погибли два человека, есть раненые. Фото и видео
Оккупанты атаковали Сумскую область, произошел масштабный пожар: погибли два человека, есть раненые. Фото и видео

Напомним, утром 7 июля, Россия нанесла удары беспилотниками по жилым кварталам Харькова. Произошло попадание в многоэтажку, вспыхнул пожар. Пострадало более 20 человек, среди которых – дети. Последствия вражеской атаки зафиксированы в Шевченковском и Слободском районах.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 7 июля страна-террорист нанесла очередные повреждения столице Украины с помощью БПЛА. Из-за падения сбитых вражеских целей в Киеве повреждены гражданские здания, загорелась газовая труба и автомобили. Последствия атаки зафиксированы в Деснянском, Соломенском и Голосеевском районах города.

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