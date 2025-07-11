Над Украиной сбили 44 дрона РФ, есть попадания в восьми локациях – Воздушные силы

В ночь на 11 июля Силы обороны Украины сбили 44 российских ударных беспилотника, еще 16 дронов локально потеряны или подавлены средствами РЭБ. В то же время зафиксировано попадание 19 вражеских БПЛА в восьми локациях, еще в трех – падение обломков.

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Детали об очередной атаке со стороны страны-агрессора РФ рассказали в Воздушных силах ВСУ. Она продолжалась с 22:30 минувших суток.

"В ночь на 11 июля (с 22:30 10 июля) противник атаковал 79-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ (до 60 из них – "Шахеды"), – говорится в сообщении.

Налет вражеских дронов отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы.

По состоянию на 13:00 силами ПВО сбито 44 дронов типа Shahed (БПЛА других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны.

Кроме того, 16 дронов локально потеряны/подавлены РЭБ.

"Зафиксировано попадание 19 БПЛА в восьми локациях, падение сбитых (обломки) – на трех локациях", – говорится в сообщении Воздушных сил.

Ночью в пятницу российские ударные дроны массированно атаковали город Чугуев на Харьковщине: попали по промышленному предприятию, были повреждены частные дома, помещения завода, больница.

Утром два вражеских БПЛА ударили по Харькову: под поражение попали жилая застройка и медицинские учреждения, в частности роддом. В обоих городах пострадали гражданские.

Кроме этого, среди ясного утра враг атаковал дронами Одессу: в городе повреждена гражданская инфраструктура, жилые и административные здания, СТО, автомобили. Пострадали мирные жители.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 10 июля Силы обороны сбили 14 баллистических и крылатых ракет, а также 178 дронов РФ, еще 204 вражеские цели были локально потеряны/подавлены РЭБ. При этом произошли попадания средств воздушного нападения в восьми локациях (33 ударные БПЛА), а также падение сбитых – на 23 локациях.

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