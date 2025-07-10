Над Украиной за ночь обезвредили 14 российских ракет и 164 дрона, но есть попадания в ряде локаций – Воздушные силы

Силы обороны в ночь на четверг, 10 июля, сбили над Украиной восемь баллистических и шесть крылатых российских ракет, а также 178 дронов. Еще более двухсот вражеских целей были локально потеряны или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

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Очередное вражеское нападение продолжалось с 18:00 минувших суток, основным направлением удара была столица – город Киев, есть последствия от попаданий и падения обломков. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Установлено, что страна-агрессор запустила 415 средств воздушного нападения:

– 397 ударных и имитационных беспилотников различных типов (примерно 200 из них – "Шахеды") с направлений: Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово в РФ;

– восемь баллистических ракет "Искандер-М" из Брянской области РФ;

– шесть крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области РФ;

– четыре зенитные управляемые ракеты С-300 из Курской области РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00 противовоздушной обороной сбито 178 средств воздушного нападения России, а именно: 164 БПЛА типа Shahed, все восемь баллистических и шесть крылатых ракет. Кроме того, 204 дрона/ракеты – локально потеряны/подавлены РЭБ.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения врага в восьми локациях (33 ударные БПЛА), а также падение сбитых – на 23 локациях", – добавили в Воздушных силах.

Во время этой массированной атаки Россия убила двух жителей Киева, более десяти человек пострадали. Во многих районах города горели жилые дома и авто, повреждены складские помещения, офисные и нежилые сооружения.

Также последствия российской атаки зафиксированы в четырех районах Киевской области: там тоже вспыхнули пожары. получили повреждения дома и хозяйственные постройки, пострадали два человека.

В Центре противодействия дезинформации отметили: несмотря на очевидный террор против гражданского населения, Россия пытается оправдать обстрелы. Так, пропагандисты традиционно утверждали, якобы гражданские люди в Киеве пострадали "из-за работы украинской ПВО".

В частности, после обстрела российская пропаганда пытается переложить ответственность за его последствия на Украину – мол, Киев "не хочет мира", ведь не подписывает предложенный Москвой "мирный меморандум", который фактически означает капитуляцию Украины.

"Продолжая террористические атаки против украинских городов, Кремль в очередной раз демонстрирует, что не собирается завершать войну. Мир не должен закрывать глаза на эти преступления РФ. Давление на путинский режим должно только расти, чтобы заставить Россию к миру", – подчеркнули в ЦПД.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 июля Россия снова атаковала Украину 741 средством воздушного нападения, что стало рекордным количеством за время полномасштабной войны. Украинская противовоздушная оборона обезвредила 718 целей, в том числе было сбито семь крылатых ракет Х-101/"Искандер-К" и 296 БПЛА, еще 415 дронов были локально потеряны/подавлены РЭБ.

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